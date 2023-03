Yoo Ah In bị điều tra vì bê bối chất cấm, đồng nghiệp bức xúc: "Ai làm sai thì phải chịu, nhưng 1 diễn viên nhỏ bé như tôi sẽ thế nào đây?"

Sau khi bê bối dương tính với 4 chất cấm propofol, cần sa, ketamin và cocain nổ ra, sự nghiệp của Yoo Ah In bị lung lay nghiêm trọng. "Ảnh đế" bị hàng loạt nhãn hàng gỡ hình ảnh, 3 dự án The Match, Hi.5, Goobye Earth bị hoãn chiếu, phim Hellbound 2 tuyên bố thay diễn viên.

Vì bê bối của Yoo Ah In, các diễn viên khác và ekip làm phim cũng bị liên lụy theo. Trên trang cá nhân, bạn diễn của Yoo Ah In trong Goodbye Earth - Kim Young Woong đã công khai bày tỏ sự thất vọng tột cùng. Bài đăng của Kim Young Woong đã nhanh chóng nhận được sự đồng cảm của công chúng.

Kim Young Woong công khai bày tỏ sự thất vọng...

... Khi phim bị hoãn chiếu vì bê bối của Yoo Ah In

"Biết diễn tả thế nào đây? Ký ức về ngày đi casting vui vẻ, cảm giác hồi hộp trong buổi quay đầu tiên, tất cả đều tan biến như bọt xà phòng. Trên tất cả, rất nhiều nhân viên tập hợp lại như những hạt lúa mì, cùng góp sức và hy sinh bền bỉ, các diễn đã khiến nhân vật được tỏa sáng. Đạo diễn nhiệt huyết hơn bất kỳ ai, có ốm cũng không bỏ quay. Công ty sản xuất chăm chút cho đến cảnh quay cuối cùng.

Nếu hành động sai trái của anh ấy là thật thì anh ấy chính là đối tượng bị chỉ trích. Tôi không có ý bảo vệ hay ủng hộ gì cả. Ai làm sai thì phải chịu. Tôi chỉ thấy tiếc vì công sức và sự hy sinh của nhiều người trở thành con số không. Sống trong thời đại hỗn loạn này, với tư cách là 1 diễn viên nhỏ bé, tôi không biết liệu mình sẽ tiếp tục như thế nào. Tôi đang nghĩ về điều đó" - Kim Young Woong trải lòng.

Bên dưới bài đăng, nhiều người để lại bình luận cổ vũ, an ủi Kim Young Woong. Hiện tại, bê bối Yoo Ah In dùng chất cấm vẫn đang là tâm điểm của truyền thông Hàn Quốc. Kết quả xét nghiệm cho thấy "Ảnh đế" dùng nhiều loại chất cấm với liều lượng cao quá mức, có nguy cơ tử vong. Cảnh sát sẽ triệu tập điều tra Yoo Ah In trong tuần tới.

Bê bối chất cấm khiến sự nghiệp của Yoo Ah In lung lay nghiêm trọng, còn gây liên lụy đến người khác

Nguồn: Money Today