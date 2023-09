Yến Xuân: Nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa là gieo mầm cho khoảnh khắc tốt đẹp bên người mình yêu

Là một trong những nàng WAG nhận được nhiều sự chú ý của người hâm mộ, Bùi Thị Yến Xuân thu hút bởi ngoại hình xinh đẹp, nóng bỏng. Bên cạnh đó, cách cô nàng nhìn nhận cuộc sống, đối diện với những vấn đề khó nhằn đã truyền cảm hứng cho người hâm mộ về lối sống nuôi dưỡng bản thân cả cơ thể lẫn tâm hồn.

Mến chào Yến Xuân! Câu chuyện về hành trình “lột xác” ngoạn mục của Yến Xuân để trở thành phiên bản tuyệt vời như hiện tại, có lẽ không còn xa lạ. Nếu để dành 3 tính từ miêu tả về bản thân trong hành trình đó, bạn sẽ dùng từ gì và tại sao?

Ba cụm từ miêu tả chính mình trong hành trình đó là: "khát vọng", "kiên trì" và " thấu hiểu bản thân". Khi mọi người cười cợt về bạn quá nhiều, sẽ đến lúc bạn sẽ hiểu việc mình bị chê cười không hẳn là sai. Ngay từ lúc nhận ra tầm quan trọng của vẻ bề ngoài mình luôn nung nấu khát vọng thay đổi để nắm bắt những cơ hội trong công việc, cuộc sống. Khát vọng đó là động lực cho mình cố gắng nhiều hơn mỗi ngày và kiên trì cho đến cùng để có được thành quả.

Sau cùng là thấu hiểu bản thân. Mình là người hiểu rõ nhất những điều mình cần làm, phải làm, những thời điểm nên khen ngợi, an ủi hoặc nghiêm khắc với bản thân để duy trì kết quả. Hành trình này vẫn chưa dừng lại, mình còn rất nhiều khuyết điểm không chỉ ở ngoại hình mà trong tính cách nữa, Xuân luôn tự hứa sẽ cố gắng nhiều hơn.

Nhận thức được tầm quan trọng của vẻ bề ngoài, Yến Xuân vượt qua những ánh nhìn của người đời để tập trung cải thiện bản thân, "lột xác" và ngày càng xinh đẹp

Tập luyện và chăm sóc cơ thể rất quan trọng. Nhưng tinh thần và năng lượng tích cực cũng rất cần thiết để có một cuộc sống trọn vẹn. Làm thế nào để Yến Xuân luôn giữ cho mình sự lạc quan, yêu đời và tận hưởng cuộc sống?

Vì hạnh phúc là mục tiêu sống của mình, nên Xuân luôn muốn tập trung hết năng lượng để phát triển, hoàn thiện bản thân và suy nghĩ đơn giản về mọi thứ hết sức có thể. Nếu nói lạc quan thì cũng không hẳn, mình cũng có những lúc buồn chán, yếu đuối… Nhưng mình hiểu, chấp nhận những cảm xúc đó là một phần không thể thiếu của một cuộc đời đầy sắc màu.

Yến Xuân đã từng gặp phải ánh nhìn thiếu thiện cảm của người khác khi ra ngoài, và cả những tin nhắn, bình luận của hater trên mạng xã hội… Chắc hẳn không dễ chịu chút nào. Yến Xuân đối diện và vượt qua câu chuyện đó như thế nào?

Như mình nói ở trên, Xuân suy nghĩ về mọi thứ khá đơn giản. Một con người ở nơi công cộng, giữa một cộng đồng bị đánh giá theo cảm tính thì việc được yêu hay ghét là bình thường. Xuân không thể yêu cầu tất cả mọi người phải yêu mình, điều đó là ngu ngốc và suy nghĩ ích kỷ. Và những bình luận tiêu cực đó giúp mình trưởng thành, giúp mình nhìn nhận lại bản thân, với Xuân thực sự có ích.

Yến Xuân sẽ làm gì vào những lúc mệt mỏi và tiêu cực nhất?

Mình đi tập, tập xong là không còn tiêu cực hay buồn phiền nào nữa. Khi tập thể dục ở cường độ cao, cơ thể sẽ gián tiếp tiết ra hormone Endorphin giúp giải toả căng thẳng. Có một câu Xuân rất thích: "Excercise when you don't want to, is when you need it the most" (Tạm dịch: Tập thể dục khi bạn không muốn, lại là lúc bạn cần nó nhất).

Yến Xuân chọn cách bỏ qua những bình luận tiêu cực, lấy đó làm động lực để sống tốt hơn

Yến Xuân gần đây đã đón sinh nhật tuổi 32. Ở độ tuổi 30, nhiều phụ nữ phải đối diện với nỗi lo về việc lập gia đình hay tự do phát triển bản thân, theo đuổi những điều mình muốn? Yến Xuân có phải tuýp phụ nữ yêu thích tự do và lấy việc phát triển bản thân là mục tiêu lâu dài của cuộc sống?

Xuân là tuýp người phụ nữ hướng về gia đình, mình luôn mong ước có một mái ấm gia đình hạnh phúc. Và để đạt được ước mơ đó trước tiên cần phát triển bản thân, phải có công việc tạo ra thu nhập, phải trải nghiệm cuộc sống, phải yêu thương chính mình. Làm sao bạn có thể xây dựng một gia đình hạnh phúc khi bạn chưa thể hạnh phúc với cuộc đời mình? Ai sẽ thật lòng yêu bạn khi bạn còn chưa yêu mình nữa? Với Xuân cuộc sống như cuộc hành trình để khám phá bản thân, Xuân không áp lực chính mình ở khía cạnh nào cả.

Ngoài vẻ ngoài xinh đẹp, tính cách tích cực, Yến Xuân còn khéo tay trong việc nấu nướng và trang trí nhà cửa. Chăm sóc gia đình và những người yêu thương có phải là điều đem đến niềm hạnh phúc cho Yến Xuân?

Xuân rất hạnh phúc khi được chăm sóc những người mình yêu thương. Khi nấu ăn, dọn dẹp nhà mình có cảm giác như bản thân đang gieo mầm cho những khoảnh khắc tốt đẹp sắp đến. Và may mắn là những điều mình làm luôn được hồi đáp, trân trọng.

Yến Xuân hạnh phúc khi tự tay chăm sóc căn nhà đón Tết cùng gia đình người yêu

Có ý kiến rằng, phụ nữ vừa giỏi kiếm tiền vừa khéo việc nhà sẽ được lòng mọi người, nhưng phụ nữ biết cân bằng và dành thời gian cho bản thân thì sẽ được hạnh phúc. Yến Xuân có đồng ý với điều này không? Bạn có thể chia sẻ quan điểm cá nhân của bạn về một người phụ nữ hạnh phúc?

Khái niệm hạnh phúc của mỗi người là khác nhau. Riêng Xuân hạnh phúc nhất là khi được tự do quyết định, chịu trách nhiệm với mọi việc mình làm. Vẫn có nhiều người phụ nữ thích kiếm tiền nhưng vẫn có đủ thời gian chăm sóc bản thân lẫn gia đình đó là hình mẫu mà mình hướng đến.

Cảm ơn Yến Xuân về cuộc trò chuyện. Chúc bạn có một kì nghỉ lễ vui vẻ và luôn tràn đầy năng lượng!