Xuồng gặp sự cố trên vịnh Hạ Long khiến 15 người rơi xuống biển, 3 người bị thương

Ngày 4-5, Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử (tỉnh Quảng Ninh) cho biết tại khu vực Hang Luồn, vịnh Hạ Long vừa xảy ra vụ tai nạn liên quan đến xuồng chuyển tải khách du lịch, khiến 3 người bị thương.

Các cán bộ, nhân viên nhanh chóng đưa nạn nhân lên bờ an toàn. Ảnh: Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử

Trước đó, khoảng 12 giờ 40 phút, tại khu vực Hang Luồn (vịnh Hạ Long), xuồng chuyển tải khách du lịch mang số hiệu QN-6337 (số đăng kiểm V14-018454, công suất 200CV, tải trọng 24 người), thuộc Công ty Cổ phần dịch vụ vịnh Hạ Long, do thuyền trưởng Hà Văn Hiệp (SN 1991) điều khiển, chở 14 du khách và 1 hướng dẫn viên.

Nhóm khách này được đón từ tàu Leona Cruise (QN-9383) đang neo đậu tại khu vực thuộc hòn Cát Lán để tham quan Hang Luồn. Kết thúc hành trình, trong quá trình đưa khách quay lại tàu, xuồng QN-6337 bất ngờ bị mất lái, va vào phao neo buộc tàu du lịch trước cửa Hang Luồn, khiến toàn bộ 15 người trên xuồng rơi xuống nước.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, lực lượng tại chỗ của Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử và Công ty Cổ phần dịch vụ vịnh Hạ Long đã khẩn trương tổ chức cứu nạn, đưa toàn bộ hành khách vào bờ an toàn và chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Vinmec Hạ Long cùng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh để kiểm tra sức khỏe.

Vụ việc khiến 3 người bị thương, ông Buet Ron (SN 1967, quốc tịch Đức), ông Nguyễn Văn Hường (SN 1975) và lái xuồng. Hiện, 3 người này đang được điều trị tại bệnh viện. 12 người còn lại sức khỏe ổn định, không ghi nhận trường hợp tử vong. Xuồng QN-6337 đã được trục vớt và neo đậu tại vị trí an toàn.

Ngành y tế và các cơ quan liên quan xử lý sự cố, hỗ trợ du khách. Ảnh: Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long – Yên Tử

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định do xuồng mất lái, va chạm với phao neo. Ngay trong chiều 4-5, Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử đã bố trí lực lượng thăm hỏi, hỗ trợ các nạn nhân, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng xử lý các thủ tục liên quan và chi trả bảo hiểm theo quy định.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.