Xúc động tâm thư của tân nam vương ĐH Ngoại Thương: “Em đã vượt qua mặc cảm nhờ tình yêu và sự động viên của tất cả mọi người”

Tuy nhiên, ít ai biết rằng trước khi trở thành nam sinh "vạn người mê", chàng trai ấy từng sống trong nhiều lời miệt thị ngoại hình, sự tự ti, và mất định hướng cuộc sống.



Ngày 26/06/2022, Nguyễn Đức Minh đã xuất sắc vượt qua hàng trăm Manhunt tài năng trong khuôn khổ Cuộc thi Duyên dáng Đại học Ngoại Thương 2022 để giành ngôi vị cao nhất. Duyên Dáng Ngoại Thương chính là chương trình đào tạo ra nhiều thế hệ hoa khôi, hoa hậu đình đám của Việt Nam như Lương Thùy Linh, Đỗ Mỹ Linh.

Hoa hậu Lương Thùy Linh trao giải Nam vương "Duyên dáng Ngoại thương 2022" cho Đức Minh tại đêm chung kết

Chia sẻ sau đăng quang, Đức Minh cảm thấy "bất ngờ và khó tin" trước kết quả đạt được vì mọi thứ "diễn ra quá nhanh" tựa như một giấc mơ. Suốt thời đi học, Đức Minh chia sẻ mình luôn mang trong mình mặc cảm là một mọt sách lúc nào mặt cũng chi chít mụn, tóc tai bù xù, cân nặng mất kiểm soát. Ngoài chiều cao vừa đủ đi thi thì chẳng có lợi thế nào. Thậm chí, Đức Minh đã nhiều lần bị miệt thị về ngoại hình.

Để chạm tay đến ngôi vị nam vương là một hành trình nỗ lực không mệt mỏi của Minh. Đức Minh chia sẻ, 2 tháng trước thềm chung kết là khoảng thời gian em đã nỗ lực 200%: trang bị máy tập trong phòng ngủ, cố gắng luyện tập ngày đêm để giảm 6 cân; thức đến 3h sáng để tập biểu cảm gương mặt, bước đi catwalk sao cho thật tự tin lịch lãm, chữa mụn cấp tốc để loại bỏ những khuyết điểm trên khuôn mặt.

Đức Minh luyện tập ngày đêm để có vóc dáng cân đối và những bước catwalk phong độ trên sân khấu

"Muốn đi xa hãy đi cùng nhau" – đằng sau Đức Minh là những người đặc biệt luôn ủng hộ, tiếp thêm sức mạnh để chàng trai 20 tuổi tỏa sáng và chạm tay đến ngôi vị nam vương danh giá. Tân nam vương ĐH Ngoại Thương 2022 đã dành riêng 1 bài viết trên mạng xã hội để bày tỏ cảm xúc, lời cảm ơn sâu sắc đến các tổ chức, các cá nhân đặc biệt đã luôn động viên, hỗ trợ và đồng hành cùng cậu trong hành trình lột xác ngoạn mục. Trong đó xuất hiện nhiều cái tên quen thuộc như TS Lã Hà - bác sĩ da liễu nổi tiếng trên Tiktok, Veston Ngọc Lan, BYB Academy,...

Đức Minh viết trên trang cá nhân:

"Để có được điều này, trước hết em xin chân thành cảm ơn Nhà trường, Ban Giám hiệu, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, các Nhà Tài trợ và Nhà Bảo trợ đã tạo nên một cuộc thi vô cùng chuyên nghiệp và bổ ích, với nhiều những hoạt động khác nhau mang đầy ý nghĩa, nhân văn và có tính chuyên môn, thử thách rất cao…

Con xin gửi lời cảm ơn nồng ấm nhất đến cô - TSBS. Da liễu Lã Hà đã giúp chữa trị cho làn da vốn chi chít mụn của con trở nên khỏe mạnh, nhẵn nhụi và căng bóng. Nhờ cầu cứu cô mà con đã có một khuôn mặt rạng rỡ đầy sức sống để có thể tự tin sải bước trên sân khấu, cười thật tươi và có cho mình những phần trình diễn mang đậm dấu ấn cá nhân.

Đức Minh tặng hoa tri ân và gửi lời cảm ơn bác sĩ Lã Hà

Con xin cảm ơn bố mẹ, cô dì chú bác anh chị em bạn bè đã luôn dõi theo, yêu thương và đồng hành cùng con trên mọi bước chân mà con đi.

Đức Minh chụp ảnh cùng bố mẹ và người thân sau khi đăng quang

Em xin gửi lời cảm ơn tới anh Việt Tùng, chị Thanh Huyền Nguyễn, BYB Academy - Be your best đã chỉ dạy cho chúng em từ những dáng đứng, bước chân catwalk đầu tiên cho đến khi chúng trở thành nghệ thuật.

Cháu cảm ơn cô Lương đã là Makeup Artist giúp cháu toả sáng vào Đêm Chung kết với kỉ niệm lần đầu đeo lens dở khóc dở cười đến mức cạn lời và đồng hành cùng cháu trong suốt hành trình dài vừa qua.

Em xin cảm ơn anh Thái Dương cùng Tập đoàn Ngọc Lan với thương hiệu Veston Ngọc Lan với bộ vest tổng tài siêu phẩm, Clevergent với bộ vest đuôi tôm ôm sát đầy lịch lãm.

Em cảm ơn anh Nông Đồng và MPV Fitness vì đã đồng hành cùng em trong hành trình thay đổi vóc dáng bản thân.

Em cảm ơn chị Lương Thùy Linh idol của em đã trao cho em dải ruy-băng Nam Vương Ngoại Thương đong đầy niềm tự hào và hạnh phúc. Đặc biệt, em/mình xin cảm ơn 24 thí sinh tuyệt vời của Chung kết Beauty & Charm 2022…".

Sau một hành trình dài đầy cảm xúc, điều mà Đức Minh nhắn nhủ là niềm cảm hứng cho nhiều người trẻ dám ước mơ và nỗ lực chạm đến ước mơ: "Yêu bản thân là điều kiện tiên quyết để hạnh phúc." Bởi chúng ta đều đẹp theo cách của riêng chúng ta, và bởi vì khi ta yêu bản thân, từ mọt sách đến Nam Vương cũng chỉ là một hành trình trăm bước".

