Vụ án đau lòng ở Bình Phước

Ngày 12/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước đã ra quyết định tạm giữ hình sự Điểu An (18 tuổi, xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản) để điều tra về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" và "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".

Điểu An tại cơ quan công an

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 15 giờ ngày 10/7, sau khi Điểu An đi đám cưới về thì mẹ ruột là bà T.K đi sang nhà bà ngoại chơi, lúc này trong nhà chỉ còn em của An là T.L (13 tuổi).

Điểu An nảy sinh tà ý. Trong lúc Điểu An đang thực hiện hành vi thì bà T.K quay về nhà bắt gặp nên trình báo cơ quan công an.

Căn nhà nơi Điểu An thực hiện hành vi phạm tội

Tại cơ quan Công an, Điểu An còn thừa nhận đã nhiều lần xâm hại T.L kể từ tháng 6/2019 (thời điểm này em T.L. chưa đủ 13 tuổi).

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Hớn Quản đang tiếp tục củng cố hồ sơ, trưng cầu giám định để xử lý vụ việc theo quy định.