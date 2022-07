Xúc động khoảnh khắc tặng xe máy cho shipper bị cướp, hóa ra là ông bố đơn thân hết lòng chăm sóc con gái bệnh Down

Những ngày qua, cộng đồng mạng xôn xao vụ việc anh Nguyễn Khánh Duy, 25 tuổi, nhân viên giao hàng của một sàn thương mại điện tử cho biết, trưa 11/7, đang giao hàng cho khách ở hẻm 133 Võ Duy Ninh, phường 22, quận Bình Thạnh thì kẻ gian nhảy lên xe nổ máy và phóng đi cùng hàng hóa trên đó. Anh chạy bộ đuổi theo hơn 200m, đến đầu hẻm thì mất dấu.

Biết được điều đó, cơ duyên đã để Khương Lê gặp được Khánh Duy. Anh đã có buổi trò chuyện cùng hai vợ chồng Duy để hiểu thêm cụ thể về sự việc và cuộc sống hiện tại. Chính vì những thấu hiểu bao khó khăn của Khánh Duy nên Khương Lê đã xúc động quyết định hỗ trợ tặng cho Duy một chiếc xe máy mới.

Khương Lê còn nhắn nhủ với nam shipper: "Sau này công việc trên đấy có không ổn định hay có gì thì cứ alo cho anh để về công ty anh làm. Anh hy vọng hai vợ chồng về cố gắng làm ăn rồi giữ gìn, bảo vệ tài sản."

Nụ cười hạnh phúc của chàng trai shipper vì được anh Khương Lê và cộng đồng quan tâm và giúp đỡ.

Cũng ở chiều 12/7, anh Duy cho biết đã nhận được 85 triệu đồng từ hàng chục nhà hảo tâm và Duy xin dừng nhận tiền. Anh nói, số tiền này đủ để mua chiếc xe mới, đền hàng cho công ty và dư ra một khoản nhỏ.

Hiện, chàng trai 25 tuổi vẫn chờ kết luận điều tra từ cơ quan công an. Trong ngày mai anh nói sẽ đi mua đồ nghề để tiếp tục công việc. "Tôi vô cùng biết ơn. Giờ tôi chỉ mong được tiếp tục đi làm nuôi gia đình và giúp đỡ những người rơi vào hoàn cảnh khó khăn", anh Duy tâm sự.

Khương Lê tên thật là Lê Văn Khương (40 tuổi) hiện đang là doanh nhân - kinh doanh dược mỹ phẩm và môi giới bất động sản. Anh khiến nhiều người vừa cảm động, vừa khâm phục khi đã và đang hoàn thành tốt nhiệm vụ của một người bố đơn thân khi cùng lúc nuôi dạy 2 cô con gái. Trong đó, bé gái thứ 2 tên Diệp Thảo (gần 3 tuổi, tên gọi ở nhà là Bé Heo) từ lúc mới chào đời đã mắc hội chứng Down và bị bệnh tim bẩm sinh.

Chăm sóc một đứa trẻ bình thường, khỏe mạnh đã là cả vấn đề to lớn. Nhưng ông bố trẻ một mình nuôi con gái mắc hội chứng Down đầy nỗ lực và chưa bao giờ than vãn. Anh xem đó là niềm hạnh phúc vì được yêu thương con. Khương Lê chăm con ân cần từ bữa ăn tới giấc ngủ. Anh không khóc vì khó khăn, anh chỉ bật khóc khi thấy các con của mình cười hạnh phúc.

Vừa ăn 3 bố con vừa trò chuyện, cười đùa.

Cách mà anh chăm sóc 2 con khiến mọi người ngưỡng mộ hơn bao giờ hết.

Dù là đàn ông nhưng ông bố 40 tuổi vẫn phụ trách hết việc chăm sóc, dọn dẹp, cơm nước, xúc từng thìa cơm cho con gái.

Cô bé Diệp Thảo dù mắc bệnh nhưng rất hồn nhiên, yêu đời, nụ cười luôn nở trên môi. Cô bé luôn thu hút đông đảo lượt xem trên tiktok (khuongle_1982) và Fanpage (Khương Lê 1982) của bố Khương.

Bên cạnh việc kinh doanh các dòng dược mỹ phẩm và môi giới bất động sản, Khương Lê còn đang điều hành quỹ: Quỹ Hỗ Trợ Các Bé Mắc HC Down và Hoàn Cảnh Khó Khăn.

"Ngày lập nhóm, Khương chỉ nghĩ sẽ tạo ra một cộng đồng để chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc các bé mắc HC DOWN giống bé Heo vì đâu đó Khương vẫn biết có những sự kì thị làm các bậc cha mẹ gặp rào cản tâm lý tự ti, chỉ muốn giấu con thật kĩ thành ra các bé đã thiệt thòi lại càng thiệt thòi hơn.

Trước nay công việc kinh doanh và chăm sóc bé làm thời gian của Khương nói thật là bận. Nhiều khi mấy ngày mới vào xem tin nhắn trên Fanpage Khương Lê 1982 được một lần, đến đêm mới xem nhóm được một lượt. Nhiều bạn chia sẻ các hoàn cảnh khó khăn và nhắn Khương xin giúp đỡ lắm. Nhưng Khương chỉ có một mình, không đủ cả sức và lực để hỗ trợ hết được." – Khương Lê chia sẻ.

Anh cũng mong rằng thời gian sắp tới, anh sẽ được kết nối với cộng đồng nhiều hơn để chung tay giúp đỡ các bé mắc hội chứng Down và hoàn cảnh khó khăn. "Bỏ thì thương không đành mà vương thì không đủ sức, Khương đã nghĩ hay làm một cái quỹ ủng hộ, nhỏ thôi nhưng đủ để giúp đỡ được phần nào những hoàn cảnh các bé khó khăn. Nhưng cái khó nhất lại là làm sao cho minh bạch, rõ ràng - ta cần một cơ chế để quản lý.

Khương đã tìm hiểu và được giới thiệu App Thiện Nguyện – App của Ngân hàng Quân đội MB. Khi sử dụng App để quản lý, mọi số tiền ủng hộ và chi thông qua tài khoản thiện nguyện đều được công khai minh bạch 24/7. Từ đó, Khương mới mạnh dạn hơn để kết nối với mọi người." – Nam doanh nhân trải lòng, đôi mắt ánh lên niềm tin hy vọng.

