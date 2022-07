Miền Bắc, miền Trung sắp đón mưa dông dài ngày

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao nên từ đêm mai (18/7), khu vực Tây Bắc (Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Sơn La, Yên Bái, Phú Thọ, Hòa Bình) và Việt Bắc (Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên) sẽ đón mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 19/7, do ảnh hưởng của áp cao cận nhiệt đới kết hợp với rãnh thấp nên mưa dông mở rộng ra các tỉnh miền Bắc, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Dự báo mưa dông kéo dài đến khoảng 22/7, trong đó trọng tâm mưa từ đêm 19/7-20/7. Trong hai ngày 21-22/7, miền Bắc có nắng gián đoạn, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to.

Từ đêm 19/7, miền Bắc có thể đón mưa dông diện rộng

Dự báo từ đêm 20/7, các tỉnh miền Trung cũng đón một đợt mưa dông mới. Trong đó thời gian mưa chủ yếu vào chiều tối và đêm, ngày nắng gián đoạn, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Đợt mưa dông này ở miền Trung có khả năng kéo dài đến khoảng 23/7. Trong mưa dông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trước khi đón mưa dông, ngày mai (18/7) và ngày 19/7, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày từ 45-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-17 giờ.

Thủ đô Hà Nội ngày mai (18/7) và ngày 19/7 có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Từ 20/7, nắng nóng chấm dứt ở miền Bắc. Miền Trung nắng nóng kéo dài hết 20/7, từ 21/7, nắng nóng dịu dần.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên nguy cơ cao xảy ra cháy rừng mở miền Trung. Nắng nóng cũng có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, do gió mùa tây nam hoạt động với cường độ trung bình nên trong nhiều ngày tới, khu vực này tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Trong mưa dông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.