Xúc động khoảnh khắc Messi ghi bàn đầu tiên sau khi cha qua đời, ngửa mặt hướng lên bầu trời tri ân người bố quá cố

Lionel Messi đã có khoảnh khắc đặc biệt sau khi ghi bàn cho Inter Miami, khi hướng ánh mắt và cánh tay lên bầu trời để tưởng nhớ người cha Jorge Messi vừa qua đời.

Lionel Messi đã tìm lại cảm giác ghi bàn trong trận Inter Miami hòa Philadelphia Union 2-2, nhưng điều khiến người hâm mộ xúc động hơn cả là màn ăn mừng của siêu sao Argentina. Đây là lần đầu tiên Messi "nổ súng" kể từ khi cha anh - ông Jorge Messi - qua đời hồi đầu tháng 8, sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật.

Bàn thắng đặc biệt của Messi

Inter Miami bị Philadelphia Union dẫn trước, nhưng Messi và các đồng đội nhanh chóng xoay chuyển tình thế. Sau khi Daniel Pinter đưa đội khách vượt lên, Messi nhận bóng, cắt vào trong trước khi tung cú dứt điểm hiểm hóc đánh bại thủ môn Andre Blake. Bàn thắng giúp Inter Miami tạm thời dẫn ngược đối thủ.

Các đồng đội lập tức chạy đến ôm lấy Messi để ăn mừng. Trong số đó có cả Casemiro - tân binh vừa gia nhập Inter Miami trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Nhưng thay vì ăn mừng cuồng nhiệt như thường lệ, Messi nhanh chóng hướng lên bầu trời và đưa tay chỉ lên cao.

Messi ăn mừng bằng hành động tri ân người cha mới mất (Ảnh: Getty)

Messi được các đồng đội vây quanh (Ảnh: Getty)

Đó là khoảnh khắc đầy cảm xúc khi ngôi sao 39 tuổi dành bàn thắng đầu tiên sau ngày cha mất để tưởng nhớ người bố mà anh có mối quan hệ vô cùng gần gũi. Jorge Messi không chỉ là cha của Lionel Messi mà còn đóng vai trò quan trọng trong hành trình sự nghiệp của con trai. Ông từng đồng hành cùng Messi từ những ngày đầu và luôn là một trong những người có ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc đời cầu thủ người Argentina.

Messi từng ám chỉ khả năng giải nghệ

Sự ra đi của cha khiến Messi chịu cú sốc lớn. Trước trận đấu với Philadelphia, siêu sao người Argentina từng có những chia sẻ khiến người hâm mộ lo lắng về khả năng anh có thể sớm nói lời chia tay bóng đá. Ở tuổi 39, Messi đã bước vào giai đoạn cuối sự nghiệp. Việc mất đi người cha - người luôn đứng sau ủng hộ anh - càng khiến tương lai của nhà vô địch World Cup trở thành chủ đề được quan tâm.

Bởi vậy, bàn thắng vào lưới Philadelphia không đơn thuần mang ý nghĩa chuyên môn. Nó giống như một lời tri ân mà Messi gửi tới người cha quá cố.

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Inter Miami vẫn chưa thể tìm lại chiến thắng

Dù Messi ghi bàn, Inter Miami vẫn không thể giành trọn 3 điểm. Neil Pierre ghi bàn gỡ hòa cho Philadelphia Union, khép lại trận đấu với tỷ số 2-2. Hai đội thậm chí cùng phải chơi với 10 người trong những phút bù giờ sau khi Cavan Sullivan và Yannick Bright nhận thẻ đỏ.

Kết quả này khiến Inter Miami trải qua 4 trận liên tiếp không thắng, đồng thời để Nashville bỏ xa 7 điểm trên đỉnh bảng miền Đông MLS. Tuy nhiên, bàn thắng của Messi vẫn mang đến tín hiệu tích cực cho đội bóng Florida. Trước đó, anh đã trải qua quãng thời gian không mấy dễ chịu khi đá hỏng quả phạt đền thứ ba liên tiếp trong trận thua Nashville 1-4.

Sau những ngày tháng đầy biến động cả trong lẫn ngoài sân cỏ, Messi cuối cùng đã tìm lại được niềm vui ghi bàn. Và lần này, anh có lẽ không chỉ ghi bàn cho Inter Miami. Đó còn là bàn thắng dành cho người cha mà anh sẽ luôn nhớ đến.