Vì sao đội tuyển Việt Nam chỉ có 1 buổi tập duy nhất trước ngày đấu Thái Lan?

Lịch trình của đội tuyển Việt Nam sau khi có mặt ở Thái Lan chuẩn bị cho trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026.

Chiều ngày 20/8, Đội tuyển Quốc gia Việt Nam đã chính thức đặt chân đến thủ đô Bangkok (Thái Lan), bắt đầu chiến dịch chinh phục trận chung kết lượt đi ASEAN Championship 2026 gặp đội chủ nhà.

Nhằm tạo điều kiện sinh hoạt và tập luyện tốt nhất cho các tuyển thủ, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã chủ động triển khai công tác tiền trạm từ trước. Lãnh đội cùng bộ phận hậu cần đã có mặt tại Bangkok sớm hơn để thu xếp chỉn chu mọi khâu từ xe di chuyển, nơi lưu trú cho đến thực đơn dinh dưỡng. Nhờ sự chuẩn bị bài bản này, ngay khi về tới khách sạn, các cầu thủ đã nhanh chóng ổn định chỗ ở và bước vào chế độ nghỉ ngơi, phục hồi thể trạng.

Tuyển Việt Nam có tinh thần thoải mái (Ảnh: VFF)

Chủ động hồi phục và kế hoạch chuẩn bị then chốt

Việc phải thi đấu trận bán kết lượt về căng thẳng với Malaysia vào tối 19/8 và ngay lập tức di chuyển sang Thái Lan vào trưa hôm sau đặt ra thách thức không nhỏ về mặt thể lực. Vì vậy, Ban huấn luyện đã ưu tiên hàng đầu cho các bài tập thả lỏng, tái tạo năng lượng và chăm sóc y tế chuyên sâu cho toàn đội trong tối 20/8.

Theo lộ trình đã được thống nhất, vào chiều ngày 21/8, ĐT Việt Nam sẽ bước vào buổi tập duy nhất cũng là buổi tập chính thức làm quen sân thi đấu Rajamangala. Đây được xem là buổi rèn quân quan trọng để HLV Kim Sang Sik cùng các học trò hoàn thiện những mảnh ghép chiến thuật cuối cùng, đồng thời thích nghi với mặt cỏ tại chảo lửa Bangkok.

Trước đó, ĐT Việt Nam đã xuất sắc vượt qua Malaysia với tổng tỷ số 4-0 sau hai lượt trận bán kết (bao gồm chiến thắng thuyết phục 2-0 trong trận tái đấu trên sân nhà). Phong độ ấn tượng cùng sự tự tin đang lên cao là điểm tựa vững chắc để thầy trò HLV Kim Sang Sik hướng tới kết quả có lợi ngay trên sân khách, tạo đà cho trận lượt về quyết định tại Mỹ Đình.