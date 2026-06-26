Xúc động bức tâm thư Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai gửi tới nhân viên trong ngày khai trương cơ sở 2 Ninh Bình

Đây chính là nội dung bức thư đang được quan tâm nhất lúc này.

Sáng 26/6/2026, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động. Trong không khí long trọng của buổi lễ khai trương, PGS.TS Đào Xuân Cơ (Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai) gửi đến toàn bộ nhân viên của mình bức tâm thư xúc động:

"Kính gửi: Các bậc cha mẹ, các đồng chí vợ, chồng, các con cùng toàn thể gia đình cán bộ, viên chức, người lao động Bệnh viện Bạch Mai!

Thay mặt Đảng ủy và Ban Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, tôi xin gửi tới các bậc cha mẹ, các đồng chí vợ, chồng, các con cùng toàn thể gia đình cán bộ, viên chức, người lao động Bệnh viện lời thăm hỏi thân tình, lời chúc sức khỏe, bình an và lời tri ân sâu sắc nhất.

Mỗi bước trưởng thành của Bệnh viện Bạch Mai trong suốt hơn một thế kỷ qua đều được xây dựng bằng trí tuệ, bản lĩnh, sự tận tụy của nhiều thế hệ cán bộ y tế. Nhưng phía sau những người khoác trên mình chiếc áo blouse trắng luôn có một điểm tựa bền vững hơn cả - đó là gia đình.

Chính sự yêu thương, sẻ chia và hy sinh thầm lặng của các gia đình đã giúp những người thầy thuốc Bạch Mai có thêm nghị lực để vượt qua những thời khắc khó khăn, những áp lực của nghề nghiệp và những nhiệm vụ đặc biệt mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó.

Ngày 26 tháng 6 năm 2026 đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của Bệnh viện Bạch Mai khi Cơ sở Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động.

PGS.TS Đào Xuân Cơ (Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai).

Đây không đơn thuần là việc vận hành một cơ sở khám chữa bệnh mới, mà là bước hiện thực hóa chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và Bộ Y tế trong việc xây dựng hệ thống y tế hiện đại, đồng bộ, đưa dịch vụ kỹ thuật cao đến gần hơn với người dân, giảm tải cho tuyến trung ương và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Đối với Bệnh viện Bạch Mai, đây còn là sự tiếp nối của một sứ mệnh đã được gìn giữ và vun đắp qua hơn một trăm năm: mang những giá trị tốt đẹp nhất của y học, của y đức và của văn hóa Bạch Mai đến với người dân ở mọi miền đất nước.

Để thực hiện sứ mệnh đó, hàng nghìn cán bộ, viên chức, người lao động của Bệnh viện đã sẵn sàng nhận nhiệm vụ tại Cơ sở Ninh Bình. Điều ấy đồng nghĩa với việc nhiều người sẽ phải tạm xa gia đình, xa cha mẹ, vợ chồng, con cái; chấp nhận những thay đổi trong sinh hoạt và cuộc sống để góp phần xây dựng một cơ sở y tế mới ngay từ những ngày đầu.

Chúng tôi hiểu rằng, mỗi quyết định lên đường không chỉ là quyết định của riêng một cán bộ, mà còn là sự đồng thuận, động viên và sẻ chia của cả một gia đình.

Có những bậc cha mẹ đã dành cả cuộc đời cho con, dù luôn mong con ở gần, vẫn động viên con hoàn thành nhiệm vụ.

Có những người vợ, người chồng sẵn sàng gánh vác thêm công việc gia đình, thay nhau chăm sóc cha mẹ, nuôi dạy con cái để người bạn đời yên tâm công tác.

Có những người con còn rất nhỏ sẽ phải làm quen với những bữa cơm thiếu cha hoặc mẹ, với những ngày cuối tuần vắng bóng người thân, nhưng rồi chính các con sẽ lớn lên cùng niềm tự hào rằng cha mẹ mình đang ngày đêm chăm sóc sức khỏe và gìn giữ sự sống cho biết bao người bệnh.

Những hy sinh ấy có thể không xuất hiện trong bất kỳ báo cáo thành tích nào, nhưng sẽ luôn được ghi nhớ trong trái tim của mỗi cán bộ, viên chức, người lao động và lặng lẽ ghi dấu trong từng trang sử vẻ vang của Bệnh viện Bạch Mai.

Thay mặt Đảng ủy và Ban Giám đốc Bệnh viện, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với tất cả các gia đình. Chúng tôi luôn tâm niệm rằng, sự cống hiến của đội ngũ cán bộ y tế và sự hy sinh, sẻ chia vô điều kiện của các gia đình chưa bao giờ là hai điều tách rời. Chính hai giá trị ấy đã tạo nên bản sắc và sức mạnh của Bệnh viện Bạch Mai - một Bệnh viện luôn được người dân trao trọn niềm tin yêu.

Đảng ủy và Ban Giám đốc Bệnh viện luôn xác định con người là tài sản quý giá nhất của Bệnh viện. Chúng tôi cam kết tiếp tục xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại; tạo điều kiện để mỗi cán bộ được học tập, phát triển nghề nghiệp, phát huy năng lực, đồng thời luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của cán bộ, viên chức, người lao động.

Bệnh viện Bạch Mai là một thể thống nhất, hoạt động tại hai cơ sở Hà Nội và Ninh Bình. Dù làm việc ở cơ sở nào, các cán bộ, viên chức, người lao động đều cùng thực hiện một sứ mệnh, cùng gìn giữ một chuẩn mực chuyên môn, một y đức và một văn hóa Bạch Mai. Việc luân chuyển cán bộ giữa hai cơ sở sẽ được triển khai định kỳ nhằm phát huy năng lực đội ngũ, chia sẻ nguồn nhân lực chất lượng cao và bảo đảm sự phát triển đồng bộ của Bệnh viện. Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ luân phiên, Bệnh viện sẽ bố trí xe đưa đón miễn phí hằng ngày giữa Hà Nội và Ninh Bình; bố trí nơi lưu trú miễn phí đối với những cán bộ có nhu cầu; đồng thời ưu tiên các chế độ về thu nhập, đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm và các chính sách khuyến khích phù hợp khác theo quy định.

Toàn bộ lá thư Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai gửi đến nhân viên của mình.

Chúng tôi cũng ý thức sâu sắc rằng, sự phát triển bền vững của Bệnh viện chỉ có thể được xây dựng trên nền tảng của những gia đình hạnh phúc và vững bền. Bởi vậy, Bệnh viện sẽ tiếp tục quan tâm xây dựng và triển khai các chính sách chăm lo thiết thực đối với cha mẹ, vợ, chồng và con em cán bộ để các cán bộ luôn yên tâm công tác, cống hiến và các gia đình luôn cảm nhận được rằng mình cũng là một phần của đại gia đình Bạch Mai.

Phía trước chắc chắn vẫn còn nhiều khó khăn, thử thách. Việc xây dựng và phát triển Cơ sở Ninh Bình thành một cơ sở y tế chuyên sâu ngang tầm với các trung tâm y khoa lớn trong khu vực sẽ cần rất nhiều thời gian, tâm huyết và sự đồng lòng.

Nhưng chúng tôi tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết, bản lĩnh và trách nhiệm của cán bộ, viên chức, người lao động Bệnh viện Bạch Mai, cùng sự đồng hành quý báu của các gia đình, chúng ta sẽ hoàn thành trọng trách mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. Mỗi lời động viên của cha mẹ, mỗi sự cảm thông của người bạn đời, mỗi ánh mắt tự hào của các con đều là nguồn sức mạnh vô giá để những người thầy thuốc Bạch Mai thêm vững vàng trên hành trình phụng sự Tổ quốc và phục vụ Nhân dân.

Một lần nữa, thay mặt Đảng ủy và Ban Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, tôi xin gửi tới toàn thể các gia đình lời tri ân chân thành và sâu sắc nhất.

Kính chúc các bậc cha mẹ luôn mạnh khỏe, trường thọ; chúc các đồng chí vợ, chồng luôn hạnh phúc, bình an; chúc các cháu chăm ngoan, học giỏi, lớn lên với niềm tự hào về truyền thống tốt đẹp của gia đình và của Bệnh viện Bạch Mai.

Xin trân trọng cảm ơn!".

Giữa dấu mốc khai trương một cơ sở y tế mới, bức tâm thư không chỉ truyền đi thông điệp về một hành trình phát triển, mà còn nhắc nhớ rằng phía sau mỗi người thầy thuốc luôn là một gia đình lặng lẽ hy sinh. Có lẽ, chính sự biết ơn và thấu hiểu ấy sẽ trở thành điểm tựa để đội ngũ Bệnh viện Bạch Mai vững bước trên chặng đường mang y học chất lượng cao đến gần hơn với người dân.