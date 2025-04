Xuất hiện song trùng của "hot girl có gương mặt đẹp nhất Việt Nam"

Mới đây trên mạng xã hội TikTok chia sẻ nhiều clip của một cô gái xinh đẹp ở Nhật Bản. Sở dĩ, những hình ảnh này nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm của netizen Việt là bởi vẻ ngoài của cô gái này quá giống với Xoài Non (Phạm Thùy Trang, SN 2002). Xoài Non vốn được mệnh danh là một trong những "hot girl có gương mặt đẹp nhất Việt Nam", nổi tiếng nhờ sắc vóc cuốn hút.

Clip nhan sắc cô gái giống hệt với Xoài Non.

Khi so sánh hình ảnh Xoài Non để tóc ngắn và người đẹp này, nhiều người có cùng một ý kiến: Song trùng (thuật ngữ khoa học dùng chỉ những người không cùng huyết thống, không có bất cứ quan hệ họ hàng nào nhưng lại có ngoại hình giống hệt nhau) đây ư?.

Các đường nét trên gương mặt đến làn da trắng mịn,... cô gái này có quá nhiều điểm tương đồng với Xoài Non. Thậm chí, nhiều cư dân mạng càng xem càng thấy giống. Không chỉ một mà những clip, hình ảnh khác của cô nàng này cũng đều cho thấy sự tương đồng về nhan sắc với hot girl sinh năm 2002.

Dù để tóc ngắn hay tóc dài thì nhan sắc của cô gái (bên trái) cũng có nhiều nét tương đồng với Xoài Non.

“Mình tưởng nick phụ của Xoài”, “Sao mà giống Xoài Non dữ vậy, đặc biệt là cặp mắt nha. Bạn này mà makeup theo kiểu của Xoài Non là giống y hệt luôn đó”, “Ai thấy siêu giống Xoài Non luôn không, nói chị em sinh đôi chắc ai cũng tin luôn á”, “Giống Xoài mà cũng xinh như búp bê luôn”, “Chị em thất lạc của Xoài Non à”,... là những bình luận của netizen.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, cô bạn này có tên Alice Nikaido, sinh năm 2008. Alice có ngoại hình khá Tây nhờ lai hai dòng máu Anh - Nhật. Cô bạn sở hữu kênh TikTok với hơn 30 nghìn người theo dõi, nơi đăng các clip khoe cận cảnh gương mặt, một số khoảnh khắc đời thường.

Nhiều người cho hay ngày nay, hiện tượng song trùng ngày càng nhiều bởi xu hướng làm đẹp hay sự phát triển của công nghệ hình ảnh. Bên dưới các bài đăng của Alice Nikaido , nhiều người cũng tò mò chuyện cô bạn đã phẫu thuật thẩm mỹ hay chưa, có bí quyết làm đẹp nào không…

Nhan sắc trong mái tóc dài của cô gái này cũng vô cùng giống Xoài Non.

Trả lời fans, Alice Nikaido cho hay nhan sắc của cô hoàn toàn tự nhiên, chưa hề can thiệp dao kéo. Cô nàng cao 1m72, nhan sắc ngọt ngào, trong trẻo nên thời gian gần đây Alice Nikaido còn nhận được lời mời làm mẫu ảnh, chụp ảnh quảng cáo cho một số brand thời trang, mỹ phẩm. Alice Nikaido rất chú trọng dưỡng da, yêu thích trang điểm, làm đẹp….

Nhiều người còn khuyên cô nàng nên lấn sân showbiz, làm người mẫu, diễn viên hoặc beauty blogger trong tương lai vì quá xinh đẹp.

Cùng xem thêm một số hình ảnh đời thường của Alice Nikaido: