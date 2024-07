Xuất hiện quả trứng có lòng trắng màu hồng khiến dân tình hoang mang, không biết có nên ăn hay không?

Mới đây, bài đăng về một quả trứng luộc có phần lòng trắng màu hồng đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều cư dân mạng. Đây là trường hợp rất hiếm gặp, thế nên càng gây sự tò mò nhưng đồng thời, nhiều người cũng hoang mang không rõ nguyên nhân là vì đâu.

Cụ thể, người đăng bài viết: "Trứng vịt của mình luộc ra có màu hồng là bị gì vậy mọi người. Mình search Google thì thấy bảo do chuẩn ung nên sẽ có màu hồng, nhưng trứng nhà mình mới đẻ và cũng không có mùi nên muốn biết thêm thông tin chính xác hơn. Này trứng nhà chứ trứng mua chắc bỏ không dám ăn trứng nữa luôn".

Quả trứng với lòng trắng màu hồng khiến dân tình hoang mang (Nguồn: Hà Nội Riuviu - Riviu.vn)

Bên dưới bài đăng này, rất nhiều ý kiến thắc mắc cũng như dự đoán lý do khiến quả trứng này có màu hồng như vậy.

Một số ý kiến cho rằng có thể do quả trứng sắp chuyển sang giai đoạn bị ung, hoặc cũng có thể do chế độ ăn của con vịt hoặc gây ảnh hưởng, dẫn tới việc trứng có màu hồng như vậy. Bên cạnh đó, cũng có một vài ý kiến cho rằng có thể do quả trứng này đã bị ảnh hưởng bởi vi khuẩn.

Một số bình luận của cư dân mạng:

- Nhìn xinh đó, nhưng mà tốt nhất đừng ăn nhé.

- Tôi nhớ có đọc được là do chế độ ăn uống của con vịt này, hoặc do trứng sắp bị ung. Nhưng mà thôi không chắc chắn là gì thì cũng đừng ăn.

- Sao tôi thấy bảo do vi khuẩn mà ta?

- Nhìn màu cũng hay hay nhưng mà trứng như thế thì sợ không dám ăn.

Vào năm 2022, cũng từng có trường hợp tương tự xảy ra ở Anh, khi một người phụ nữ đập trứng gà vào chảo để nấu nướng. Khác với tất cả những quả trứng khác, phần lòng trắng của quả trứng này lại cho màu hồng khiến chủ nhân cảm thấy hoang mang.

Một người phụ nữ phát hiện quả trứng gà có phần lòng trắng màu hồng (Nguồn: Daily Star)

Sau khi đăng tải lên mạng, nhiều người đã khuyên người phụ nữ không nên ăn dù cho lý do là gì.

Cũng theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, lòng trắng trứng đục là dấu hiệu chứng tỏ quả trứng ấy còn tươi, còn khi chuyển sang màu trong suốt có nghĩa là quả trứng đã già. Tuy nhiên, lòng trắng trứng có màu hồng như trên hoặc màu ngọc trai trắng ngà cho thấy sự xâm nhập của trực khuẩn mủ xanh (Pseudomonas). Đây là loại vi khuẩn có thể gây nhiễm khuẩn tiết niệu, đường hô hấp, viêm màng não, viêm màng trong tim, viêm tai giữa... trong đó bao gồm cả nhiễm trùng máu, loại nhiễm trùng có tỷ lệ tử vong rất cao.

Hiện nay, dù chưa rõ lý do thật sự xảy ra với từng quả trứng trong mỗi trường hợp là gì, nhưng các cư dân mạng đều cho rằng tốt nhất không nên ăn để đảm bảo an toàn cho sức khoẻ.