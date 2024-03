Xuất hiện nữ chính khiến khán giả muốn tắt TV vì ức chế: Mắt trợn ngược, thoại như trả bài

Vào ngày 28 tháng trước, loạt phim gốc của Disney+ Người Thừa Kế Bất Khả Thi (The Impossible Heir) đã được phát hành. Bộ phim khắc họa câu chuyện hai người bạn thân đang cố gắng chiếm lấy quyền thừa kế của tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc. Nam diễn viên Lee Jae Wook đóng vai Han Tae Oh, con trai của một kẻ sát nhân; Lee Jun Young đóng vai Kang In Ha, đứa con ngoài giá thú của một gia đình tài phiệt giàu có. Nữ chính Hong Su Zu đảm nhận vai Na Hye Won, người đứng giữa mối quan hệ của hai nam chính, khiến khán giả nghi ngờ rằng cô sẽ khiến tình bạn của Tae Oh và In Ha bị sứt mẻ.

Ban đầu Người Thừa Kế Bất Khả Thi vô tình trở nên nổi tiếng hơn khi tin đồn hẹn hò của Lee Jae Wook nổ ra ngay trước ngày phát hành. Đúng là tin tức này đã khiến tác phẩm được dư luận chú ý nhiều nhưng cũng có những lo ngại rằng bộ phim có thể bị chôn vùi do tin đồn hẹn hò của nam diễn viên chính. Và quả nhiên sau khi phim ra mắt, chỉ có những câu chuyện về Lee Jae Wook và bạn gái được chú ý, khán giả không nhắc nhiều đến tác phẩm mới hay diễn xuất của anh.

Ngoài ra còn một lý do nữa khiến Người Thừa Kế Bất Khả Thi không được quan tâm nhiều như những bộ phim trước đó của Disney+, đó là diễn xuất của nữ chính Hong Su Zu. Trong lần đầu đóng chính dự án lớn, Hong Su Zu bị chê bai thậm tệ vì ngữ điệu, cách thoại vô cùng máy móc, đài từ yếu, thiếu tự nhiên và không thể hiện được cảm xúc của nhân vật. Trang Imbc của Hàn Quốc còn nhận xét rằng Hong Su Zu thoại như đang đọc một cuốn sách, khiến cảm giác đắm chìm vào câu chuyện của khán giả bị giảm đi rất nhiều.

Thoại không cảm xúc thôi chưa đủ, Hong Su Zu dường như còn không kiểm soát được biểu cảm của mình, gây khó chịu cho khán giả. Đặc biệt cô đã sở hữu đôi mắt to lại còn liên tục trợn mắt khiến mỗi khi Hong Su Zu xuất hiện, khán giả bị mất tập trung khi chỉ toàn nhìn thấy đôi mắt của cô.

Biểu cảm vô hồn...

Và đôi mắt lúc nào cũng trợn tròn của Hong Su Zu

Bên cạnh kỹ năng diễn xuất kém cỏi thì thiết lập nhân vật nữ chính cũng khiến người xem bối rối. Bởi lẽ sự xuất hiện của cô khiến bộ phim về tranh quyền đoạt vị, tình anh em giữa hai nam chính trở thành phim khai thác chuyện tình tay ba cũ kỹ, thiếu điểm nhấn. Vô số bình luận tiêu cực, cho rằng họ không thể tiếp tục xem phim vì nữ chính này cũng mong muốn biên kịch cắt giảm thời lượng lên hình của Hong Su Zu để bộ phim có thể tập trung nhiều hơn vào hai nam chính.

Bình luận của khán giả

Nguồn ảnh: Disney+