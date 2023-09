Xuất hiện bộ phim quá hay nhưng cực kém tiếng, rating tăng gấp đôi sau một tập là đủ hiểu chất lượng!

Giữa hàng loạt những dự án phim Hàn nổi đình đám ra mắt gần đây như Moving, Cuộc Chiến Sinh Tồn,... thì The Kidnapping Day (Lương Tâm Kẻ Bắt Cóc) là một tác phẩm kém tiếng hơn cả. Phần vì nó ra mắt ở đài ENA, một nhà đài kém tiếng, phần vì bộ phim không có gương mặt câu kéo người xem, khi cả hai diễn viên chính đều là những tên tuổi kém nổi. Thêm vào đó, chuyện phim còn xoay quanh một kẻ bắt cóc, không có chuyện tình yêu hường phấn, càng không có drama kịch tính, thu hút sự chú ý của khán giả đại chúng.

Dù không có những tên tuổi đình đám nhưng Lương Tâm Kẻ Bắt Cóc vẫn khẳng định được sức hút của mình. Bằng chứng là ở tập 4 mới lên sóng ngày 20/9 vừa qua, phim ghi nhận một thành tích khiến ai nấy bất ngờ. Đó là việc rating tăng hơn gấp đôi so với với tập 3. Từ 1,5% lên thẳng 3,1% trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ. Thành tích này khiến phim vượt mặt cả Destined with you của đài JTBC, một đài cáp lớn nhất nhì xứ Hàn.

Đa phần những khán giả theo dõi Lương Tâm Kẻ Bắt Cóc đều đồng loạt cho rằng đây thực sự là một tác phẩm chất lượng, mang tới câu chuyện nhẹ nhàng, dung dị nhưng vô cùng ấm áp và khác thường. Thậm chí còn có những người khẳng định đây là tác phẩm hay nhất truyền hình Hàn hiện tại, chỉ tiếc là nó không đến được với khán giả đại chúng.

Nam diễn viên "The Glory" Park Sung Hoon cũng góp mặt trong phim - Ảnh: ENA

Phim kể về Kim Myeong Jun (Yoon Kye Sang) là một người đàn ông nghèo nhưng có trái tim ấm áp. Anh rất cần tiền để chi trả cho ca phẫu thuật của con gái. Lúc này, vợ cũ xuất hiện và đề nghị anh bắt cóc Choi Ro Hee, cô bé 11 tuổi có cha mẹ giàu có. Kim Myeong Jun tuyệt vọng đến mức phải chấp nhận lời đề nghị của cô. Để thực hiện vụ bắt cóc, Kim Myeong Jun lái xe đến gần nhà Choi Ro Hee, nhưng vô tình tông vào xe của gia đình họ và khiến Ro Hee bị bất trí nhớ. Bất đắc dĩ, Myeong Jun đành đưa Ro Hee về nhà chăm sóc trong khi cô bé tin rằng ông chú này chính là bố của mình.

Myeong Jun bất đắc dĩ phải chăm sóc Ro Hee - Ảnh: ENA

Myeong Jun tìm mọi cách để liên hệ với bố mẹ Ro Hee nhưng không ai trả lời điện thoại. Anh đành một lần nữa đến nhà cô bé để tìm hiểu lý do và chứng kiến xác chết của bố mẹ cô bé bị đưa ra khỏi nhà. Mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn khi Ro Hee nhận ra rằng Kim Myeong Jun không phải là bố mình.

Dù mới chỉ lên sóng 4 tập nhưng Lương Tâm Kẻ Bắt Cóc đã mang đến nhiều tình huống đáng yêu và vô cùng ấm áp giữa kẻ bắt cóc với con gái hờ của anh ta. Khoảnh khắc Myeong Jun rưng rưng nước mắt khi Ro Hee gọi mình là bố, cố gắng tỏ ra nhẫn tâm để đuổi cô bé ra khỏi nhà hay khi Myeong Jun giúp "con gái" chải tóc trong sự bất lực của Ro Hee,... đều khiến khán giả cảm thấy xúc động.

Nhiều tình huống trong phim lấy đi nước mắt của khán giả - Ảnh: ENA

Bình luận của khán giả: - Đây hiện là phim truyền hình hay nhất đang lên sóng. Cốt truyện, dàn diễn viên, chỉ đạo và diễn xuất đều tuyệt vời! Nhất định phải xem!!! - Bộ phim thật sự ấm áp. Hồi hộp, có chút bí ẩn nhưng rõ ràng là một bộ phim tình cảm ấm áp giữa kẻ bị bắt cóc và kẻ bắt cóc, giữa một người cha và một cô con gái. Mình rất thích hai tập đầu. - Bé gái diễn hay quá. Ông bố cũng xuất sắc. Tiếc là phim không được chiếu trên nền tảng lớn. - Tại sao nó lại bị đánh giá thấp như vậy? Không còn nghi ngờ gì nữa, nó xứng đáng được quảng cáo nhiều hơn nữa nhà đài ơi.