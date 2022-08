Xử phạt thanh niên mặc trang phục công an quay TikTok

Ngày 12/8, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã ra quyết định xử phạt V.M.H (SN 2000, trú tại Trung Liệt, Đống Đa) về hành vi sử dụng trái phép trang phục Công an nhân dân.

Hình ảnh H. mặc trang phục Công an nhân dân.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình không gian mạng, Công an TP Hà Nội phát hiện một tài khoản TikTok đăng tải clip một nam thanh niên mặc trang phục Công an nhân dân.

Qua xác minh, người này là V.M.H và không công tác trong lực lượng công an. Công an quận Đống Đa đã mời người này đến trụ sở để làm rõ sự việc.

Bước đầu, nam thanh niên đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Công an quận Đống Đa đã ra quyết định xử phạt H. về hành vi sử dụng trái phép trang phục Công an nhân dân theo Khoản 1 Điều 20 Nghị định 144/2021/NĐ-CP.

Đây không phải lần đầu tiên xảy ra tình trạng trên, tháng 7/2022, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã lập hồ sơ xử phạt N.V.C (SN 1991, trú tại Mỹ Đức, Hà Nội) về hành vi sử dụng trái phép trang phục Công an nhân dân.

C. là chủ quán cắt tóc trên địa bàn và không công tác trong lực lượng công an. Tuy nhiên, nam thanh niên đã mặc bộ trang phục Công an nhân dân rồi quay clip đăng tải lên Facebook để khoe bạn bè.