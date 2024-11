Tài xế ô tô gây tai nạn liên hoàn nghiêm trọng, khiến 1 người chết ở Bình Dương khai gì?

Ngày 15/11, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương đang tạm giữ tài xế Hà Việt Hùng (SN 1981, quê Cà Mau) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo cơ quan chức năng, khoảng 22h ngày 14/11, ông Hùng điều khiển ô tô 5 chỗ, chạy theo hướng từ đường Võ Văn Kiệt đến đường số 16. Khi xe lưu thông đến đường 5B, phường Hòa Phú, tài xế không chú ý quan sát và không tuân thủ quy định về tốc độ nên xảy ra va chạm với xe máy do bà N.B.N. (SN 1970, ngụ TP.Bến Cát, Bình Dương) điều khiển và đang dừng ở lòng đường.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn giao thông.

Sau đó, ô tô tiếp tục tông bà N.T.T.H. (SN 1972) đứng dưới lòng đường. Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế Hùng không dừng xe mà tiếp tục lái ô tô chạy đến đường nội bộ khu nhà ở xã hội Định Hòa (cách nơi xảy ra va chạm ban đầu khoảng 1,3km), phường Định Hòa và xảy ra va chạm với một ô tô lưu thông cùng chiều phía trước rồi chạy lên lề đường, lao vào xe máy của chị N.T.L.H. (SN 2000).

Vụ tai nạn khiến bà N.T.T.H. tử vong, bà N. bị thương nhẹ, 4 phương tiện hư hỏng sau tai nạn.

Tài xế Hà Việt Hùng (SN 1981, quê Cà Mau) bị tạm giữ sau khi gây tai nạn.

Qua lời khai và khám nghiệm hiện trường, Công an TP.Thủ Dầu Một xác định nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn giao thông trên là do ông Hùng lái ô tô khi trong hơi thở có nồng độ cồn là 0.987mg/l; không chú ý quan sát, không tuân thủ quy định về tốc độ xe chạy trên đường gây tai nạn giao thông.

Ngoài ra, giấy phép lái xe hạng C của ông Hùng bị Công an TP.Thủ Dầu Một tạm giữ, tước quyền sử dụng từ ngày 11/9 đến ngày 11/11 theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Công an TP Thủ Dầu Một. Mặc dù chưa thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên, nhưng ông Hùng vẫn lái xe.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra.