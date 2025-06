Xu hướng Nhà đẹp thời 2025: Nâng hạng “chuẩn khí sạch” kiểu mới

Khi không khí đô thị dần trở nên ô nhiễm

Việt Nam hiện đứng thứ 23 trong số 138 quốc gia có mức độ ô nhiễm bụi mịn PM2.5 cao nhất, theo Báo cáo Chất lượng Không khí Thế giới 2024 của IQAir. Đáng lo ngại hơn, trong không gian khép kín như căn hộ, mức độ ô nhiễm còn nghiêm trọng hơn do tích tụ CO₂, vi khuẩn, nấm mốc và độ ẩm – những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe mỗi ngày.

Giải pháp thiết kế không khí trong nhà cho kiến trúc hiện đại

Bộ sản phẩm giải pháp không khí Panasonic nâng chuẩn chất lượng không gian sống trong nhà

Đứng trước vấn đề này, Panasonic đưa ra một giải pháp toàn diện thông qua Bộ sản phẩm IAQ (Indoor Air Quality), với 3 chức năng cốt lõi: Lọc sạch – Làm mát – Lưu thông, tất cả phối hợp nhịp nhàng để biến căn nhà trở thành một không gian "biết thở". Nơi những căn hộ không chỉ được thiết kế đẹp mắt, mà vẫn đáp ứng được yếu tố lưu thông không khí sạch, đến gần hơn với phong cách sống lành mạnh.

Làm sạch chủ động – Thanh lọc hiệu quả

Bộ sưu tập quạt và máy lọc không khí Panasonic – khởi nguồn những phút giây gia đình trọn vẹn

Nổi bật trong bộ giải pháp là máy lọc không khí Panasonic với công nghệ nanoe™ X độc quyền có khả năng ức chế tới 99,9% virus SARS-CoV-2 bám dính (theo Báo cáo số 1140-01 A, Texcell – Pháp). Kết hợp cùng bộ lọc HEPA loại bỏ tới 99% bụi mịn siêu nhỏ PM0.03, vi khuẩn, nấm mốc – góp phần giảm nguy cơ dị ứng và các bệnh hô hấp. Đặc biệt, hệ thống cảm biến thông minh ECONAVI giúp tối ưu hoá hiệu suất lọc sạch phù hợp với mức độ ô nhiễm, nhờ đó giúp tiết kiệm điện năng tối đa.

Với các không gian rộng lớn đặc biệt chú trọng yếu tố sạch sẽ như phòng khám, khách sạn, nhà hàng,... thì ziaino™ – thiết bị xử lý không khí Panasonic chính là giải pháp tối ưu. Cũng theo Texcell, Báo cáo số 1174/01c2, đã kiểm định dung dịch axit hypoclorơ giải phóng từ thiết bị ziainoTM có khả năng ức chế hơn 99,99% virus COVID-19 bám dính, khử mùi chủ động và lan tỏa luồng không khí sạch đến mọi ngóc ngách.

Làm mát tự nhiên – Lưu thông không khí

An tâm tận hưởng không gian yên tĩnh, sạch khuẩn, thoáng mát

Bộ sưu tập quạt Panasonic, bao gồm quạt trần và quạt điện, tích hợp chức năng 1/f yuragi – công nghệ tạo gió tự nhiên. Khác với những luồng gió thông thường, dòng quạt Panasonic mang lại cảm giác thư thái mà không gây mệt mỏi khi ngồi lâu dưới quạt.

Quạt trần động cơ DC thế hệ mới có thiết kế cánh 3D cùng lưu lượng gió lớn làm mát khắp phòng mà vẫn êm ái và tiết kiệm điện. Trang bị 3 cấp độ an toàn: dây an toàn - khóa cánh an toàn - công tắc an toàn, trở thành lựa chọn lý tưởng cho gia đình. Các dòng quạt điện sử dụng động cơ bạc đạn bôi trơn vĩnh viễn, hoạt động bền bỉ tới 10 năm không cần bảo dưỡng, người dùng có thể yên tâm sử dụng lâu dài.

Không gian kín như phòng tắm hay phòng ngủ là những nơi đặc biệt cần thông thoáng. Panasonic mang đến các dòng quạt hút âm trần và gắn tường, vận hành êm ái chỉ từ 23dB – tương đương tiếng lá rơi.

Một phiên bản nâng cấp đặc biệt là dòng quạt hút sưởi chức năng 4 trong 1: thông gió – sưởi ấm – sấy khô – làm mát, để không gian luôn thoáng khí, bảo vệ sức khỏe cả gia đình vào mùa đông hoặc thời tiết nồm ẩm.

Quạt hút sưởi Panasonic – ngăn chặn rủi ro sốc nhiệt sau khi tắm

Trải nghiệm thực tế tại sự kiện "Nâng chuẩn khí sạch – Thăng hạng chuẩn sống"

Sự kiện Panasonic tại AEON Mall Bình Tân thu hút hàng trăm người tham gia

Khách tham quan được tương tác với sản phẩm trên không gian mô phỏng, lắng nghe chia sẻ từ chuyên gia Panasonic và tham gia các hoạt động giải trí, bốc thăm trúng thưởng.

Máy bơm tăng áp nước nóng – an toàn và tiện nghi

Panasonic ra mắt dòng máy bơm tăng áp điện tử mới dùng được cho cả nước nóng và lạnh – phù hợp xu hướng sử dụng bình nước nóng năng lượng mặt trời phổ biến hiện nay. Với thiết kế nhỏ gọn, vật liệu chịu nhiệt, dễ lắp đặt, sản phẩm thể hiện sự thấu hiểu và đồng hành của Panasonic với người tiêu dùng Việt suốt 30 năm qua.

Máy bơm tăng áp nước nóng Panasonic đáp ứng thói quen tiêu dùng của nhiều gia đình Việt

Workshop mang đến góc nhìn độc đáo về thiết kế không khí trong kiến trúc nhà ở

KTS Đoàn Mạnh chia sẻ: "Một ngôi nhà đẹp chưa đủ, mà cần là một ngôi nhà biết thở". Tức là không khí mới cần được dẫn vào đều khắp không gian, đồng thời không khí ô nhiễm, khí CO₂ và ẩm mốc cần được đưa ra ngoài đúng cách.

Chất lượng không khí là yếu tố quan trọng để chúng ta có được cuộc sống khỏe mạnh và thoải mái. Giờ đây người tiêu dùng có thể chủ động thiết kế không khí trong nhà cùng bộ giải pháp IAQ Panasonic, một hành động thiết thực để cải thiện chất lượng sống mỗi ngày.