Xu hướng bài trí nội thất “độc đáo trong tối giản”: Đây là cách LG giúp bạn “biến hình” không gian sống

Hỡi các Gen Z, ngôn ngữ thiết kế không gian sống của bạn có phải là…

… một sự phá cách mang tâm thế tiếp nối nền tảng minimalism? Là thế hệ sinh sau millennials, thừa hưởng xu hướng sống thời đại xoay quanh yếu tố giản đơn, nhưng Gen Z nhanh chóng tạo được sự khác biệt thú vị khi theo đuổi định nghĩa mới, đó chính là tạo dựng điều "độc đáo trong tối giản". Vẫn dành sự yêu mến riêng cho những thiết bị mang màu sắc trung tính như trắng – đen, xám, beige… nhưng GenZ cũng đồng thời "sủng ái" những đồ vật mang linh hồn trẻ trung, tươi sáng, những tone màu nổi bật làm điểm nhấn cho không gian sống.

Không chỉ vậy, Gen Z cũng ưu tiên lựa chọn những món đồ dùng có nhiều công năng, linh hoạt biến tấu cho nhiều mục đích sử dụng khác nhau, những hoàn cảnh khác nhau cần đến một làn gió mới để "up mood" chẳng hạn. Huỳnh Châu, một Gen Z chia sẻ: "Khi sở hữu một món đồ công nghệ, mình luôn chủ đích lựa chọn những sản phẩm có thiết kế ‘biến chuyển càn khôn’, có thể tùy hứng thay đổi hình dạng, hay thậm chí là màu sắc nếu được... Mình luôn bị cuốn bởi sự thông minh, sáng tạo mà những thiết bị này được tạo nên vì mình muốn có những nguồn cảm hứng mới mẻ mỗi ngày."

Tìm đâu những thiết bị "vừa nư" phong cách thiết kế bạn đang theo đuổi?

Việc tìm kiếm những sản phẩm thỏa mãn ngôn ngữ thiết kế không gian sống của Gen Z cũng không quá khó khăn. Có ngay đây LG với hàng loạt các sản phẩm công nghệ được tạo ra dựa trên công thức sáng tạo, mới lạ, tạo thành những điểm nhấn nổi bần bật cho không gian, phản ánh cá tính riêng của bạn. Đi từ không gian bếp nhé! Hẳn là bạn sẽ không cần một chiếc tủ lạnh quá cỡ với màu trắng/đen hay xám đơn thuần đúng không? Vậy thì hãy nhìn về chiếc tủ lạnh MoodUP™ với sự chuyển đổi màu sắc vô cùng linh hoạt dựa trên ý thích của bạn.

Đây sẽ là một chiếc tủ lạnh tồn tại không chỉ để dự trữ thực phẩm, nó sẽ mang đến cho bạn "niềm kiêu hãnh trẻ trung" mà bấy lâu nay bạn tìm kiếm. Lần đầu tiên ra mắt tại sự kiện CES 2023, tủ lạnh MoodUP™ ngay lập tức thu hút được sự quan tâm của cộng đồng công nghệ trên toàn thế giới, đặc biệt là khi sản phẩm sở hữu màu Viva Magenta dẫn đầu xu hướng hiện nay. Sở hữu sự kết hợp độc đáo của màu sắc và âm thanh với khả năng tùy chỉnh cao theo tâm trạng và nhu cầu cá nhân hóa phong cách nội thất, tủ lạnh MoodUP™ cũng được vinh danh tại Giải thưởng Red Dot 2023. Liệu với hàng loạt ưu điểm và giải thưởng đã nêu, chiếc tủ lạnh MoodUP™ chắc chắn sẽ đứng đầu trong danh sách những thiết bị công mệ mà cộng đồng Gen Z mê đắm.

Mời bạn bè đến chơi nhà và dạo quanh khu vực bếp để "khoe" về chiếc tủ lạnh có thể linh hoạt biến tấu màu sắc đa dạng… chỉ nghĩ đến thôi đã thấy xịn quá rồi phải không?

Và đương nhiên danh sách dài chưa dừng lại ở đó. Bạn có biết, trong tháng 4 vừa qua, LG cũng đã nhận được 23 danh hiệu danh giá từ giải thưởng Thiết kế iF (iF Design Award - Giải thưởng được tổ chức tại Đức, là một trong 3 giải thưởng danh giá bên cạnh giải thưởng Red Dot và giải thưởng Thiết kế Xuất sắc Quốc tế IDEA), đáng chú ý là Giải Vàng iF dành cho thiết kế của sản phẩm LG PuriCare Aero Furniture. Và đây, gương mặt tiếp theo sẽ khiến bạn không thể nào rời mắt chính là chiếc máy lọc không khí vô cùng độc đáo, nhỏ gọn như một chiếc bàn café và có vô số màu sắc để bạn có thể lựa chọn tùy ý.

Bạn có đoán được đây chính là một chiếc máy lọc không khí? Làm gì có một chiếc máy lọc không khí nào lại nhỏ gọn, sở hữu những gam màu ấn tượng như thế này?

Với thiết kế nhỏ gọn linh hoạt cùng với nhiều sự lựa chọn màu sắc bắt mắt, cá nhân hóa, LG PuriCare Aero Furniture nhanh chóng được người dùng trẻ sử dụng cho mọi không gian nhà ở, từ phòng khách đến phòng ngủ, kết hợp hoàn hảo với mọi sở thích thiết kế. "Chiếc bàn lọc khí" LG PuriCare Aero Furniture tiềm năng trở thành một mảnh ghép sống động dành cho không gian sống mà người dùng trẻ hướng đến. Dù theo đuổi phong cách thiết kế nội thất nào thì bạn cũng có thể dễ dàng tìm thấy một chiếc máy lọc không khí LG PuriCare Aero Furniture vừa vặn với nhu cầu của mình. Được biết sản phẩm sẽ sớm được ra mắt tại Việt Nam trong thời gian tới.

Sản phẩm chiến thắng giải thưởng sáng tạo Red Dot bên cạnh các sản phẩm đáng chú ý khác của LG như giải pháp chăm sóc giày thể thao LG Styler™ ShoeCase và ShoeCare.

Xuất hiện trong hệ sinh thái các sản phẩm công nghệ dành cho xu hướng sống mới chính là TV LG Posé. Sản phẩm được trang bị công nghệ màn hình OLED evo mới nhất mang lại hình ảnh sống động và chân thật, là một trong những chiếc TV tiên phong trong việc xóa mờ ranh giới thế giới hình ảnh thật và ảo. Không chỉ thỏa mãn nhu cầu khám phá những chương trình truyền hình, phim ảnh sống động, đặc sắc, TV LG Posé còn hiện diện ở trạng thái "tĩnh" như một khung tranh trình chiếu nghệ thuật khi ở chế độ Gallery Mode. Thiết kế mỏng đi đôi với tone màu sang trọng, thanh lịch, kết hợp cùng các góc bo mềm mại giúp TV LG Posé trở thành một mảnh ghép mỹ thuật vô cùng đẹp mắt cho không gian sống.

Một chiếc TV với thiết kế độc đáo, tưởng chừng chỉ xuất hiện trên tạp chí như thế này liệu có đủ để thuyết phục bạn tậu cho không gian giải trí của nhà mình?

Một chiếc TV luôn là tâm điểm chú ý của không gian phòng khách và sẽ luôn là như thế, vậy nên hãy lựa chọn cho mình một siêu phẩm hình ảnh thời thượng nhé!

Nếu đang lên danh sách các thiết bị công nghệ phản ánh phong cách sống trẻ trung, năng động vốn có của bạn để bài trí không gian sống cực chất thì đừng quên những gợi ý trên đây từ LG nhé! Đảm bảo rằng căn nhà của bạn rất có thể sẽ trở thành điểm đến yêu thích của hội bạn đấy!