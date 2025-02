Xót xa hình ảnh cuối cùng của nữ ca sĩ vừa đột ngột qua đời ở tuổi 20 sau chương trình Chào Xuân

Thời điểm hiện tại, ở showbiz Trung Quốc, sự ra đi đột ngột của nữ ca sĩ Shirin Abdullayeva (người Uzbekistan) nhận được sự quan tâm lớn. Khán giả xót xa nhìn lại cuộc đời ngắn ngủi của sao trẻ, xinh đẹp mới 20 tuổi. Càng đau lòng hơn khi gương mặt đang lên của giới giải trí Trung Quốc chỉ mới tháng trước vẫn còn hoạt động nghệ thuật năng nổ, nhiệt huyết để phục vụ khán giả trong nhiều chương trình Chào Xuân của đài CCTV vào Tết Nguyên đán. Loạt chương trình âm nhạc của đài trung ương cũng là lần xuất hiện cuối cùng của Shirin Abdullayeva.

Trong video do CCTV quay lại, từ sân khấu đến hậu trường, nữ ca sĩ sinh năm 2005 đều gây ấn tượng với hình ảnh vui vẻ, năng lượng. Cô cũng hào hứng chia sẻ về việc trúng tuyển vào Đại học Thanh Hoa danh giá và kế hoạch về nhà thăm gia đình trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Thế nhưng, Shirin Abdullayeva đã ra đi đột ngột khi còn cả cuộc đời phía trước.

Cái chết của Shirin Abdullayeva ở tuổi 20 gây sốc cho khán giả Trung Quốc

Trước khi qua đời, nữ ca sĩ vẫn còn vui vẻ, khỏe mạnh và hoạt động nghệ thuật sôi nổi. Cô tham gia hàng loạt chương trình âm nhạc mừng Tết Nguyên đán của đài trung ương CCTV. Những hình ảnh cuối cùng của Shirin khiến khán giả xót xa khi nhìn ngắm lại

Nữ ca sĩ trẻ trút hơi thở cuối cùng vào ngày 15/2, sau thời gian điều trị bệnh tại quê nhà. Có thông tin cho biết Shirin Abdullayeva tử vong vì biến chứng viêm màng não do cúm A, nhưng người đại diện không xác nhận thông tin này.

Shirin Abdullayeva qua đời vì bệnh tật ở quê nhà

Shirin Abdullayeva yêu thích ca hát và nhảy múa từ khi còn nhỏ. Khi mới 3 tuổi, nữ ca sĩ đã tham gia ban nhạc. Khi lớn lên, Shirin Abdullayeva học sáng tác và tham gia nhiều cuộc thi hát. Dù là người Uzbekistan nhưng Shirin Abdullayeva lại là gương mặt đang lên của giới giải trí Trung Quốc. Cô được mời biểu diễn trong Gala Xuân Vãn - sự kiện danh giá nhất Cbiz, tham gia chương trình âm nhạc Let Me Sing hay Beauty And Sharing. Ngoài ra, Shirin Abdullayeva còn tham gia các hoạt động ngoại giao giữa Trung Quốc và Uzbekistan, trở thành đại sứ văn hóa giao lưu hữu nghị giữa 2 nước.

Ca sĩ quá cố có giọng hát trong trẻo, gương mặt xinh xắn như thiên thần. Cô có thành tích học tập tốt, thông thạo 4 thứ tiếng: tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Nga và tiếng Hàn. Do đó, sự ra đi của Shirin Abdullayeva khiến netizen không khỏi thương tiếc cho nữ ca sĩ trẻ tuổi, tài hoa nhưng bạc mệnh.

Shirin Abdullayeva xinh xắn như thiên thần, hát hay và học giỏi nhưng lại quá vắn số

Nguồn: Sina, 163