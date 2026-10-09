Xót xa chú rể qua đời ngay sau lễ cưới, ngày vui bỗng hóa tang thương

Một chú rể 35 tuổi ở huyện Đồng Tử, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc, qua đời trong ngày tổ chức hôn lễ sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu vì cảm thấy không khỏe. Nguyên nhân tử vong đang được giám định.

Ngày 8/10, một tài khoản mạng xã hội đăng tải video cho biết một chú rể đã qua đời sau khi đến Bệnh viện Nhân dân huyện Đồng Tử, thành phố Tuân Nghĩa, tỉnh Quý Châu, để điều trị ngay trong ngày cưới. Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận. Theo nội dung video, chú rể cảm thấy không khỏe trong ngày tổ chức hôn lễ nên được đưa đến khoa cấp cứu của bệnh viện huyện. Tuy nhiên, sau đó, người này không qua khỏi. Nguyên nhân tử vong chưa được làm rõ.

Đại diện Bệnh viện Nhân dân huyện Đồng Tử cho biết vụ việc đang được điều tra. Cơ quan y tế cấp trên và cơ quan công an đã vào cuộc, đồng thời trưng cầu giám định pháp y để xác định nguyên nhân tử vong.

Cũng trong ngày 8/10, một nhân viên Cục Y tế và Sức khỏe huyện Đồng Tử xác nhận người tử vong là anh Tạ, 35 tuổi. Theo thông tin từ cơ quan này, vào lúc 13h39 ngày 3/10, anh Tạ cảm thấy không khỏe trong lúc tổ chức đám cưới nên đến khoa cấp cứu Bệnh viện Nhân dân huyện Đồng Tử. Dù được cấp cứu, anh vẫn không qua khỏi và được tuyên bố tử vong lúc 16h09 cùng ngày.

Sau khi sự việc xảy ra, Cục Y tế và Sức khỏe huyện Đồng Tử cùng gia đình đã kịp thời niêm phong hồ sơ bệnh án và các loại thuốc liên quan.

Tối 3/10, gia đình anh Tạ và bệnh viện cùng ủy thác cho Viện Giám định Tư pháp thuộc Hiệp hội Pháp y Trùng Khánh tiến hành giám định nguyên nhân tử vong. Đại diện Cục Y tế và Sức khỏe huyện Đồng Tử cho biết cơ quan này sẽ căn cứ vào kết quả giám định để xử lý vụ việc một cách khách quan, công bằng, đúng pháp luật và quy định hiện hành. Đại diện cơ quan cũng bày tỏ sự đau lòng trước sự ra đi của anh Tạ.

Hiện nguyên nhân cụ thể khiến chú rể 35 tuổi qua đời vẫn chưa được công bố. Kết quả giám định pháp y sẽ là căn cứ quan trọng để làm rõ vụ việc.

Nguồn: iFeng