Cần thủ vô tình móc trúng "quái thú" dài hơn 4,5m, nặng trên 1 tấn: Kéo lên mới phát hiện điều bất thường

Một chuyến câu cá tưởng như bình thường bất ngờ dẫn tới cuộc chạm trán với một "quái thú" khó tin.

Sự việc xảy ra tại sông Kota Klias, khu vực Beaufort, bang Sabah, Malaysia. Theo Daily Express, trong lúc câu cá, một cần thủ bất ngờ cảm nhận thấy một "quái thú" có sức nặng bất thường mắc vào lưỡi câu, mở đầu cho tình huống mà cả nhóm không hề lường trước.

Ban đầu, chưa ai biết chính xác thứ nằm dưới mặt nước là gì. Tuy nhiên, sức nặng bất thường khiến việc kéo nó lên trở thành một nhiệm vụ không hề đơn giản.

Nhóm cần thủ sau đó phối hợp đưa sinh vật lên khỏi dòng sông. Khi phần thân đồ sộ dần xuất hiện, kích thước thực sự của nó khiến những người có mặt không khỏi bất ngờ.

Nhưng đó vẫn chưa phải chi tiết đáng chú ý nhất.

Sinh vật dài hơn 4,5m xuất hiện dưới mặt nước

Theo Daily Express, con vật có chiều dài khoảng 15 feet, tương đương hơn 4,5m. Trọng lượng được ước tính trên một tấn.

Với kích thước như vậy, đây không phải sinh vật mà một cần thủ thông thường mong đợi sẽ móc phải trong một chuyến câu cá.

Sau khi đưa được con vật lên bờ, nhóm cần thủ đã nhanh chóng thông báo cho các nhân viên thuộc Cơ quan Động vật hoang dã Sabah để kiểm tra và có biện pháp xử lý.

Lúc này, danh tính của "quái thú" mới được xác định rõ.

Đó là một con cá sấu khổng lồ.

Tuy nhiên, điều bất thường là con cá sấu không còn sống khi được đưa lên khỏi mặt nước.

Theo cơ quan chức năng, con vật được cho là đã chết từ trước. Xác của nó chìm dưới sông và vô tình mắc vào lưỡi câu của một trong những người đang câu cá tại đây. Nguyên nhân khiến cá sấu chết chưa được xác định tại thời điểm báo chí Malaysia đưa tin.

Như vậy, nhóm cần thủ không thực sự câu được con cá sấu khi nó còn sống. Họ vô tình móc phải xác của sinh vật khổng lồ đang chìm bên dưới dòng nước.

Dù vậy, kích thước dài hơn 4,5m cùng trọng lượng vượt một tấn vẫn khiến vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Người dân từng nhiều lần nhìn thấy những cá thể lớn

Sự xuất hiện của cá sấu tại khu vực này không phải chuyện hoàn toàn bất ngờ đối với người dân sống ven sông.

Một cư dân tên Ajim cho biết người dân trước đó từng phản ánh với cơ quan chức năng về việc cá sấu thường xuyên xuất hiện gần những ngôi làng trên mặt nước.

Theo người này, cá sấu đã tồn tại tại sông Kota Klias từ lâu và số lượng ngày càng khiến cư dân lo ngại về vấn đề an toàn.

Nỗi lo càng tăng sau một số vụ chạm trán xảy ra tại những khu vực lân cận.

Tại Weston, ông Sulaiman Saidin, đại diện một ủy ban phát triển và an ninh làng, cho biết một con cá sấu từng bất ngờ xuất hiện ngay bên dưới ngôi nhà trên mặt nước của gia đình.

Theo lời kể, con vật lao lên khi con ông đang chuẩn bị bước vào khu vực phòng tắm. Người này kịp bỏ chạy nên không xảy ra thương tích.

Một cư dân khác cũng cho biết từng nhìn thấy cá sấu dài khoảng 14 feet, tương đương hơn 4,2m, bơi trên sông Weston vào ban đêm.

Người dân vì thế được khuyến cáo thận trọng khi đánh bắt cá, câu cá hoặc hoạt động gần cầu tàu, đặc biệt vào thời điểm trời tối.

Không phải cá thể khổng lồ duy nhất trong năm 2026

Chỉ vài tuần sau vụ "quái thú" hơn một tấn tại sông Kota Klias, một cá thể có kích thước rất lớn khác cũng được ghi nhận tại Sabah.

Ngày 28/4, The Star đưa tin lực lượng động vật hoang dã đã xử lý một con cá sấu nước mặn đực dài khoảng 5,3m, nặng khoảng 800kg tại khu vực Kunak.

Con vật bị nghi liên quan tới vụ tấn công khiến một người dân bị thương trước đó. Sau khi nhận thông tin, lực lượng chức năng theo dõi khu vực, đặt bẫy và cuối cùng phát hiện cá thể này.

Những vụ việc liên tiếp cho thấy các tuyến sông tại Sabah vẫn là nơi sinh sống của những cá thể có kích thước rất lớn.

Riêng trường hợp tại Kota Klias gây chú ý theo cách đặc biệt hơn cả: một chuyến câu cá bình thường kết thúc bằng việc cần thủ vô tình móc trúng sinh vật dài hơn 4,5m, nặng trên một tấn đang chìm dưới dòng sông.

Chỉ khi đưa được "quái thú" lên khỏi mặt nước, họ mới phát hiện con vật đã chết từ trước và nguyên nhân tử vong vẫn là điều chưa được làm rõ tại thời điểm vụ việc được công bố.

Theo Daily Express Malaysia, The Star