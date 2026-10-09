Harry suy sụp

Trong một chương trình mới về nỗi đau mất mát, Hoàng tử Harry tiết lộ từng trải qua khoảng hai tuần trầm cảm sau khi chuyển tới Canada cùng Meghan Markle và con trai Archie vào cuối năm 2019.

Vương tử Harry vừa chia sẻ về một giai đoạn khó khăn trong cuộc sống mà trước đây anh ít kể chi tiết. Trong chương trình trực tuyến MasterClass mang tên Redefining Grief: Building Resilience Through Loss, Công tước xứ Sussex cho biết chỉ vài ngày sau khi chuyển tới Canada cùng vợ và con trai Archie vào cuối năm 2019, anh đã trải qua một cú sụt giảm tinh thần mà bản thân chưa từng biết đến.

Harry gọi trải nghiệm này là “adrenaline crash”, có thể hiểu là trạng thái hụt hẫng sau một thời gian dài cơ thể quen với áp lực và sự căng thẳng. Anh kể rằng khi rời khỏi môi trường đầy sức ép trước đó, mình bỗng cảm thấy mất phương hướng, thậm chí gặp khó khăn trong những sinh hoạt thường ngày.

“Tôi thực sự rơi vào trạng thái trầm cảm khoảng hai tuần và cảm thấy mình không thể hoạt động nếu thiếu adrenaline”, Harry chia sẻ trong chương trình.

Vào thời điểm đó, Harry và Meghan Markle đưa con trai Archie tới Canada với mong muốn có không gian riêng, tránh xa những áp lực mà họ phải đối mặt khi còn là thành viên cấp cao của Hoàng gia Anh. Đầu năm 2020, hai người công bố ý định rút khỏi vai trò hoàng gia cấp cao, trước khi chuyển tới Mỹ sinh sống.

Điều đáng chú ý trong lời kể của Harry là anh nhận ra mình đã quen với việc sống trong trạng thái căng thẳng đến mức không biết phải làm gì khi áp lực đột ngột biến mất. Trong nhiều năm, anh sử dụng công việc và những nhiệm vụ đòi hỏi sự tập trung cao độ như một cách để tiếp tục tiến về phía trước, thay vì dành thời gian đối diện với những cảm xúc bên trong.

Harry cũng nhắc lại nỗi đau mất mẹ. Công nương Diana qua đời trong một vụ tai nạn ô tô tại Paris năm 1997, khi anh mới 12 tuổi. Theo lời kể của Harry, trong suốt 15-20 năm sau đó, mỗi khi được hỏi có ổn không, anh thường trả lời rằng mình vẫn ổn, dù thực tế đã có thời gian dài cảm thấy tê liệt về cảm xúc.

Trong chương trình, Harry trò chuyện cùng nhà khoa học thần kinh Mary-Frances O'Connor về cách nỗi đau mất mát ảnh hưởng đến não bộ và cơ thể. Qua những trải nghiệm của bản thân, anh cho biết mình từng không nhận ra những tổn thương chưa được giải quyết vẫn có thể tác động đến cuộc sống nhiều năm sau đó.

Câu chuyện của Harry cho thấy đôi khi rời khỏi một hoàn cảnh nhiều áp lực chưa đồng nghĩa với việc mọi khó khăn lập tức biến mất. Khi nhịp sống thay đổi, những cảm xúc bị gác lại trong thời gian dài cũng có thể trở nên rõ ràng hơn. Việc nhận diện và tìm cách đối diện với chúng là một phần trong hành trình mà Harry đang chia sẻ với công chúng.

*Theo Marie Claire