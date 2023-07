Xót xa cảnh 2 con voi ở Công viên Thủ Lệ bị sợi xích khóa chân, in hằn lên da thịt

"Việc xiềng xích như vậy không ai muốn, tuy nhiên vấn đề đảm bảo an toàn cho động vật, an toàn cho con người chúng tôi đặt lên hàng đầu. Thực tế, 2 con voi là voi Thái được vườn thú tiếp nhận từ Quân khu 9, còn Banang được người dân Đắk Lắk tặng sau đó 4 năm, bản tính rất hung dữ. Khi nuôi nhốt cùng nhau, đã rất nhiều lần chúng đánh nhau. Với trọng lượng và sức tấn công lớn, nên khi xung đột giữa 2 con voi, không ai có thể can thiệp được.