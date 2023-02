Xôn xao một thương hiệu smartphone lớn bị tố mượn ý tưởng cho bộ ảnh quảng bá sản phẩm mới

Theo bài đăng của H.T.T, thương hiệu smartphone này đã sử dụng hình ảnh quảng bá sản phẩm mới với thiết kế "vay mượn ý tưởng" từ bộ ảnh The Next Chapter do đội ngũ MRK cùng IC H.A.N thực hiện, và được đăng tải trên trang Facebook H.A.N vào ngày 9/1.

Bài đăng tố hãng smartphone S "vay mượn cảm hứng" từ tài khoản Facebook H.T.T thu hút nhiều người quan tâm.

Hiện tại, hình ảnh quảng bá sản phẩm bị tố "vay mượn cảm hứng" đã biến mất khỏi trang Facebook của hãng smartphone.

Cuối năm 2020, đạo diễn Bảo Nhân của bộ phim Gái Già Lắm Chiêu V cũng từng lên tiếng tố thương hiệu đã cố tình đạo ý tưởng sáng tạo của mình.

Đạo diễn của bộ phim Gái Già Lắm Chiêu V cho rằng, nhãn hàng đã cố tình sử dụng tư liệu và ý tưởng của thương hiệu "Gái già lắm chiêu V" nhằm tạo phiên bản "fake", lôi kéo sự chú ý của khán giả.

Theo đạo diễn Trần Nguyễn Bảo Nhân, đây là hành động hưởng lợi trên sức sáng tạo và lao động của ê-kíp làm phim. Nữ diễn viên chính khi tham gia chụp bộ ảnh mới cho nhãn hàng cũng không có sự thông qua của nhà sản xuất phim.

Sau khi bị đạo diễn Trần Nguyễn Bảo Nhân tố đạo ý tưởng, trang Facebook chính thức của thương hiệu đã không còn bức hình quảng cáo gây tranh cãi. Cả hai bên cũng đã dàn xếp để đưa ra quyết định cuối cùng.

Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin khi có phản hồi từ đại diện hãng smartphone trong thời gian sớm nhất.