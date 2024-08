Xôn xao hình ảnh cô gái khỏa thân giữa đường cho 2 thanh niên chụp hình

Ngày 20-8, một lãnh đạo Công an huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương cho biết đã nắm được vụ việc 1 cô gái khỏa thân cho 2 thanh niên chụp hình trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn đoạn qua địa bàn, gây xôn xao dư luận.

Theo lãnh đạo Công an huyện Bàu Bàng, sự việc xảy ra tại xã Lai Hưng. Hiện công an xã và Phòng Cảnh sát Hình sự Công an huyện Bàu Bàng đang xác minh lai lịch nhóm người nêu trên.

Hình ảnh cô gái khỏa thân được người qua đường chụp lại

Trước đó, mạng xã hội xôn xao về hình ảnh 1 cô gái vô tư khỏa thân giữa đường cho 2 thanh niên chụp ảnh. Thời điểm này có nhiều người qua lại trên đường.



Được biết, nhóm này có khoảng 4 người, gồm 2 nam và 2 nữ. Trong đó, 2 người nam cầm máy chụp ảnh cho 1 phụ nữ khỏa thân.

Sự việc sau đó đã được người đi đường chụp ảnh lại và chia sẻ trên mạng xã hội.

Nhiều người tỏ ra bức xúc với hành vi lố bịch của nhóm thanh niên trên, đồng thời lên án hành vi phản cảm của cô gái rằng không đúng với thuần phong mỹ tục...