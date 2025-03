Xôn xao đoạn tin nhắn ViruSs gửi đến nữ diễn viên nổi tiếng vì muốn có 1 "cuộc hẹn hò riêng tư"

Không chỉ có Ngọc Kem, Pháo, Emma Nhất Khanh hay Bọt iu mà mới đây một nữ diễn viên Nhật Bản cũng “nhập cuộc” khi tung ảnh ViruSs nhắn tin "hẹn gặp riêng tư".

Theo đó, trên trang fanpage cá nhân hơn 1 triệu người theo dõi của mình, cô gái này đăng ảnh chụp màn hình tin nhắn từ phía nam streamer 8X, với nội dung: “When will you come to Vietnam? I want to have a private meeting with you!” (Tạm dịch: Khi nào bạn đến Việt Nam? Tôi muốn có một cuộc gặp riêng tư với bạn).

Nữ diễn viên Nhật Bản tung ảnh ViruSs nhắn tin cho mình.

Đó là Fukada Eimi (SN 1998, ở Nhật Bản) là một nữ diễn viên, doanh nhân, YouTuber. Cô gái này giải thích thêm, tạm dịch: “Xin hãy cho tôi biết bộ mặt thật của anh ấy. Anh ấy nói muốn có một cuộc hẹn hò riêng tư với tôi”.

Chia sẻ của cô gái này trên Facebook cá nhân đang thu hút lượng tương tác cao. Thậm chí, nhiều người còn tag hẳn tên ViruSs vào để chờ anh xác minh tính thực hư của hình ảnh tin nhắn nêu trên. Bởi, đây mới là từ phía cô gái, chưa có bằng chứng nào xác thực tin nhắn này là của ViruSs gửi.

Cùng lúc, trên Facebook cá nhân, ViruSs cũng có động thái mới sau 1 đêm làm “bùng nổ” mạng xã hội. Cũng như những lần trước, nam streamer ẩn ý phủ nhận: “Đúng là có năng khiếu mĩ thuật, 3 "người" ngồi nói chuyện có khác... tam sao - thất bản”. Và cũng “không để vụ này chìm” ViruSs thông báo 20:00 tối nay sẽ tiếp tục livestream.

ViruSs lại hẹn mọi người tối nay.

Chia sẻ này của 8X lại tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý của netizen. Nhiều người cho hay họ đã sẵn sàng nghỉ đi chơi, bỏ cả deadline ngày cuối tuần để ở nhà xem livestream, xem ViruSs sẽ có những chia sẻ như thế nào khi bị bị hội bạn gái “bóc phốt”. Một số khác thì lại cho rằng họ đã quá mệt mỏi, cần bằng chứng cụ thể chứ không muốn xem livestream nói qua nói lại nữa...

Trước đó, trong buổi phát sóng trực tiếp vào tối 28/3, ViruSs liên tục phủ nhận những ồn ào liên quan đến chuyện bỏ con, đồ vật trong nhà là của nhân viên,... Đến khoảng hơn 22h, Pháo vào livestream “đối chất” với ViruSs.

Tại đây, ViruSs thừa nhận đã hẹn hò với Pháo nhưng không yêu cô: “Anh với em chưa yêu nhau, nên không thể nói là anh cắm sừng em được”.

Clip ViruSs nói bản thân chỉ hẹn hò chứ không yêu Pháo.

Chưa yêu nhau mà nhắn tin yêu đương, đi chơi với nhau ư. Anh đang đùa giỡn với tình cảm của em đúng không? Anh quá trơ trẽn”, Pháo bức xúc chất vấn nửa kia trên phiên livestream. Lúc này, ViruSs tiếp tục đưa ra lý lẽ: “Anh độc thân em độc thân mình hẹn hò là bình thường chứ em. Thậm chí mình hẹn hò còn chưa đến cái mốc thời gian mình quen nhau thì làm sao mà mình quen nhau được”.

Kết thúc buổi livestream, ViruSs lại tiếp tục đăng bài, chia mốc thời gian rằng mình hẹn hò nhưng chưa yêu với Pháo hồi tháng 3 và chính thức tỏ tình, yêu Ngọc Kem từ tháng 5. Cũng theo ViruSs, trong tháng 3 - 4, Ngọc Kem vẫn PK (Player Killing - hay còn gọi là livestream đôi) với các bạn nam khác bình thường vì cả 2 cùng quan điểm “chưa tỏ tình thì là chưa yêu”.

Cùng với timeline, ViruSs đăng ảnh định nghĩa “hẹn hò” và “chính thức yêu” sau khi tham khảo ChatGPT như một cách giải thích cho mọi người. Tuy nhiên hành động này càng thổi bùng sự phẫn nộ của công chúng.

Động thái đầu tiên vào tối qua sau khi kết thúc livetsream là đây!

Hiện tại, ồn ào tình cảm của ViruSs vẫn đang nhận về nhiều sự quan tâm của netizen. Chưa rõ ai đúng ai sai trong câu chuyện này!