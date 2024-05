Xoài Non: "Vì em thua Hiếu 13 tuổi, nên trong đầu Hiếu luôn mặc định là em sai"

Vợ chồng Xoài Non (Phạm Thuỳ Trang, sinh năm 2002) - Xemesis (Nghiêm Anh Hiếu, sinh năm 1989) được cư dân mạng quan tâm suốt thời gian vừa qua khi vướng nghi vấn trục trặc tình cảm. Cả hai để lộ dấu hiệu bất ổn như Xemesis không theo dõi Xoài Non trên Instagram (sau khi bị phát hiện đã âm thầm theo dõi), Xoài Non lên livestream với nét mặt bơ phờ và mệt mỏi, Xemesis được bạn thân khuyên nên tìm 1 vòng tay ấm áp,...

Cũng chính từ đây, những chia sẻ của Xoài Non về hôn nhân được netizen chia sẻ lại. Tại podcast với Ngọc Thanh Tâm vào tháng 5/2023, cô nàng đã tâm sự khá nhiều về cuộc sống sau khi kết hôn.

Xoài Non từng chia sẻ về hôn nhân với Ngọc Thanh Tâm

Từ đầu Xoài Non đã biết trên mạng hay nói Xemesis là bad boy nên cho rằng mối quan hệ với nam streamer chỉ là anh em trong nghề. Nhưng khoảng 3 tháng sau khi yêu nhau, cô đã xác định Xemesis chính là chồng của mình.

Sau khi lấy chồng cuộc sống của Xoài Non cũng thay đổi rất nhiều, chẳng hạn như trước đây chỉ ở nhà với bố mẹ còn lấy chồng thì được chồng đưa đi du lịch nhiều nơi hơn, có nhiều trải nghiệm hơn. Thậm chí Xemesis còn nói với vợ: “Em may mắn khi gặp anh đó”. Còn bản thân Xoài Non cũng thấy khi lấy chồng thì có người lo cho mình nhiều hơn, có nơi nương tựa.

“Chồng em bao dung, nghĩ cho em rất nhiều. Em cũng có những hành động con nít thì chồng em bảo là ‘Anh cũng từng trải qua quãng thời gian như vậy rồi nên cũng hiểu suy nghĩ của em và không trách em. Nhưng anh mong em sẽ hiểu những điều anh nói’. Chỉ vậy thôi” - Xoài Non kể.

Khi thấy cô ở nhà quá nhiều, sợ vợ bị tiêu cực thì Xemesis thường chủ động giục và cho tiền để vợ đi chơi, đi shopping. Ngoài ra Xemesis cũng ủng hộ vợ theo đuổi đam mê và khuyên vợ thích cái gì thì làm, sẵn sàng giúp đỡ khi cô cần. Anh chàng quan điểm rằng kể cả khi Xoài Non đi làm mà lương chỉ 1 - 2 triệu cũng được, quan trọng là vẫn phải đi làm.

Nhưng song song với những khoảnh khắc hạnh phúc đó, hôn nhân của Xoài Non - Xemesis cũng có nhiều sóng gió. Cô cho biết có một khoảng thời gian cả 2 vợ chồng không có cùng suy nghĩ và xảy ra nhiều vấn đề, tình huống nghiêm trọng đến mức đã nghĩ đến chuyện không thể tiếp tục hôn nhân. May mắn là sau đó vợ chồng cùng nhau nói chuyện rất nhiều và cố gắng vượt qua.

Bên cạnh đó khoảng cách 13 tuổi cũng là một vấn đề. Xoài Non tâm sự: “Vì em bé thua Hiếu 13 tuổi lận nên trong đầu Hiếu luôn mặc định em còn quá nhỏ để làm đúng nên hay mặc định là em sai. Đôi khi em cũng sai thật nhưng Hiếu thì luôn nghĩ là em sai”.

Về chuyện con cái, Xoài Non chia sẻ rằng lúc mới cưới xong thì muốn có em bé ngay nhưng chưa may mắn có được nên dồn sức theo đuổi đam mê diễn xuất. Đến thời điểm quay podcast Xoài Non lại mong muốn có em bé và có kế hoạch thực hiện IVF. Xemesis dù thích trẻ con nhưng không gây áp lực lên vợ kiểu: “Em đẻ đi, em đẻ đi” mà chỉ nói nhỏ: “Ba mẹ kêu đẻ rồi kìa”.

Về phía Xoài Non, cô lo lắng về tình hình sức khoẻ của mình và hỏi thẳng chồng: “Nếu em vô sinh thì anh có đi lấy người khác không?” thì Xemesis trả lời rằng: “Không, đi xin con nuôi”.