Mới đây trên trang Instagram cá nhân, Xoài Non gây chú ý đăng tải loạt ảnh khoe nhan sắc mới. Đây được xem là hình ảnh đầu tiên của hot girl 2K1 trên mạng xã hội, sau khi chồng cũ lộ ảnh đi cùng một cô gái lạ ở sân bay. Trước đó, cô đăng tải một clip về Gil Lê trên story Instaram cá nhân. Thế nên, bài đăng nhanh chóng thu hút lượng tương tác cao từ cộng đồng mạng.

Xoài Non lộ diện với nhan sắc khác lạ trong loạt ảnh mới. Nguồn ảnh: Instagram nhân vật.

Lần này, bên cạnh những bình luận khen ngợi sắc vóc thì nhiều netizen cũng có bình luận bày tỏ sự thắc mắc về nhan sắc của cô nàng. Cư dân mạng nghi ngờ cô nàng đã thu gọn nhân trung hoặc sửa mũi.

Song, đây cũng có thể là một sản phẩm của make up. Nếu nhìn kỹ, không khó để nhận ra trong loạt ảnh mới này, Xoài Non chú trọng phần trang điểm. Cô đánh khối mũi, tô son full môi, kết hợp cùng góc chụp làm cho phần mũi, nhân trung trở nên thon gọn hơn.

Bên cạnh nhan sắc thì body của hot girl này cũng được người hâm mộ nhận xét ngày càng đẹp, quyến rũ hơn khi đang sống trong tình yêu mới.

Sau hơn 2 tháng "đường ai nấy đi" với Xemesis, Xoài Non đang có mối quan hệ tình cảm mới với Gil Lê. Về phía nam streamer, gần đây anh bị người qua đường bắt gặp đi cùng một cô gái xinh đẹp ở sân bay. Tuy nhiên, Xemesis đã nhanh chóng lên tiếng giải thích ngay sau đó.

Đáng chú ý, nhiều người hâm mộ phát hiện cả Xoài Non lẫn Xemesis vẫn follow nhau dù cả hai đã chia tay.

Xemesis vẫn chỉ follow duy nhất tài khoản Xoài Non trên các nền tảng mạng xã hội của anh. Ảnh: Cap màn hình FBNV.

Fanpage Facebook có hơn 1,3 triệu người theo dõi của Xemesis chỉ follow duy nhất tài khoản Xoài Non Official. Anh cũng vẫn theo dõi cô nàng ở các tài khoản khác như Instagram, TikTok cũng chỉ follow một mình vợ cũ. Ngược lại, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Instagram, TikTok của mình Xoài Non vẫn giữ follow chồng cũ. Đồng thời, cả hai vẫn giữ những chia sẻ, hình ảnh cặp đôi đã đăng tải trên mạng xã hội.



Xoài Non vẫn giữ theo dõi chồng cũ trên mạng xã hội. Ảnh: Cap màn hình FBNV.

Trước đó, vào ngày 16/6, Xemesis và Xoài Non đồng loạt đăng tải bài viết thông báo đã ly hôn sau 6 năm gắn bó. Hot girl sinh năm 2002 viết thông báo bằng tiếng Anh trên Facebook, tạm dịch như sau: "Trước hết, mình muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả những người đã yêu mến và ủng hộ chúng mình. Và mình rất tiếc phải thông báo rằng mối quan hệ của chúng mình đã kết thúc. Cảm ơn vì đã làm cho thanh xuân của em trở nên tươi đẹp!".



Về phần Xemesis, anh cũng đã có những dòng chia sẻ bằng tiếng Anh, tạm dịch là: "Chúc em mọi điều tốt đẹp nhất, cảm ơn em vì tất cả những điều em đã làm cho anh trong suốt 6 năm qua và cả những hy sinh của em trong thời gian chúng ta bên nhau. Thật đáng tiếc cuộc hành trình của mình đã đến hồi kết nhưng thời gian ở bên em là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong đời anh. Hi vọng em sẽ luôn đạt được những điều mà em mong muốn và hãy luôn giữ nụ cười trên môi nhé".

Hiện tại, Xoài Non - Xemesis đang có cuộc sống mới ổn định và hạnh phúc sau khi chia tay.