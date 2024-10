Xoài Non hét lớn làm rõ vụ “chung chồng”, Gil Lê buộc phải lên tiếng

Chưa có lời xác nhận chính thức nào nhưng nhìn Xoài Non và Gil Lê (Phạm Thuỳ Trang, sinh năm 2002 và Lê Thanh Trúc, sinh năm 1991) lúc này, ai cũng biết cặp đôi đang hẹn hò. Trong các phiên livestream, cả hai cũng không ngại thể hiện tình cảm dành cho đối phương, tiện thể “đánh dấu chủ quyền” trước bàn dân thiên hạ.

Xoài Non và Gil Lê trong livestream

Đặc biệt Xoài Non còn có động thái “dí” Gil Lê đến cùng khi fangirl của Gil đòi “chung chồng” với mình. Theo đó, cô đọc comment của netizen rồi quay sang hỏi người yêu: “Mọi người bảo là kiếp chung chồng cũng khổ. Anh trả lời đi, anh có đồng ý làm chồng người khác không? Anh nhìn thẳng camera nói có chung chồng không?”. Cùng với đó mỹ nhân 2k2 kéo áo Gil Lê đến mức xộc xệch ngay trên sóng để đòi câu trả lời.

Với thái độ này, Gil Lê né tránh: “Mọi người yêu thương, yêu quý 2 đứa nha”. Khi bị Xoài Non hỏi tiếp chuyện chung chồng Gil đàng ngượng ngùng nói: “Sao mà chung được trời!”.

Phía dưới đoạn clip cắt ra từ livestream, nhiều người cho rằng đây là động thái “dằn mặt” của Xoài Non, khẳng định vị trí “nóc nhà” của mình với cả thế giới. Cùng với đó, netizen tiếp tục khen ngợi cả hai quá đẹp đôi, dễ thương.

Tuy nhiên cũng có bình luận cho rằng cách thể hiện của Xoài Non cho thấy cô có tính chiếm hữu cao, nên tiết chế lại thì hơn. “Phụ nữ mà tính chiếm hữu cao sẽ khiến đối phương nhanh chán. Mấy bà có công nhận không? Biết tiết chế lại sẽ tốt hơn” - một cư dân mạng bình luận.

Cũng trong phiên livestream này, Xoài Non không ngại nhõng nhẽo, mách với Gil Lê chuyện bị toxic, bị ăn hiếp để được an ủi. Thấy người yêu như vậy, Gil Lê động viên và hôn tay Xoài Non: “Mấy cái tiêu cực đó mình kệ, mọi người cho qua đi, không sao đâu”. Cặp đôi liên tục có những tương tác thân mật, chăm sóc nhau như ôm từ phía sau, sờ trán,...

Một người hôn tay, một người cười hạnh phúc

Trước đó, cặp đôi có thái độ khá hào hứng với chuyện đám cưới dù mới bên nhau chưa lâu. Trên sóng livestream, Xoài Non gọi Gil Lê là chú rể và liên tục trêu đùa: "Mọi người đang bảo ai xui anh đi mặc vest đó. Không có dám vô nữa kìa". Tuy nhiên hiện tại cặp đôi vẫn chưa chia sẻ thêm về thông tin này.

Xoài Non và Gil Lê được phát hiện hẹn hò từ tháng 8/2024 khi khoá môi công khai trên sân pickleball. Từ đó đến nay, cặp đôi vừa đồng hành trong công việc lẫn cuộc sống, vừa thoải mái hơn trong chuyện thể hiện tình cảm.