Xoài Non bị chỉ trích thiếu trách nhiệm, lên tiếng kể khổ nhưng netizen không chấp nhận

Xoài Non lại gây tranh cãi khi livestream không có tâm, thái độ uể oải

Xoài Non (tên thật: Phạm Thuỳ Trang, SN 2002) vẫn luôn là cái tên hot nhất trên mạng xã hội. Thế nhưng, Xoài Non vẫn luôn được nhắc đến nhiều với nhan sắc của mình, còn về tác phong làm việc thì dường như đó vẫn là dấu hỏi lớn.

Mới đây, Xoài Non lại tiếp tục gây tranh cãi khi cô có thái độ mệt mỏi và lơ đãng trong livestream. Cụ thể, một netizen đã chia sẻ hình ảnh Xoài Non mệt mỏi trong phiên livestream gần nhất, cùng dòng thắc mắc:

"Ý là Xoài Non buổi live nào cũng vậy hay sao? Nếu đổ cho kiệt sức vì live nhiều thì thôi, mình giảm số giờ live xuống đi (bây giờ ly hôn rồi, không còn chồng cũ nữa thì mình cũng có tài sản mà sao còn lao lực vậy).

Chứ mình coi live không biết bà là người mẫu hay host nữa. Mặt thì lờ đờ, không nói không rằng, lúc nào cũng dí dí cái điện thoại, chắc kiểu đọc bình luận xong lại bỏ xuống. Mình cảm thấy chất lượng live cũng bị ảnh hưởng rất nhiều đó".

Xoài Non mệt mỏi trong phiên live.

Bên dưới phần bình luận, nhiều người cũng đồng tình với quan điểm này về những buổi live có mặt Xoài Non. Nhiều người phải thắc mắc: Có thật sự Xoài Non live chính, hay cô tham gia để "góp vui"?

Đa số đều cho rằng những buổi live của Xoài tham gia thường có 2 vấn đề: Đầu tiên là cô nàng có ít kiến thức về sản phẩm, nên không review được chi tiết mà thường nói chung chung.

Thứ hai là năng lượng trên live của Xoài Non không nhiều, nên cô nàng dễ bị tụt mood. Nhiều người thú nhận vào xem chỉ vì gương mặt của Xoài Non và muốn hóng drama xung quanh cô. Nhưng cũng chỉ được vài phút vì Xoài dễ hết năng lượng quá, lúc sau lại nói chậm, hoặc cô sẽ mải mê vào điện thoại.

Cô nàng liên tục cau mặt.

Thực tế, đây cũng phải không lần đầu tiên netizen thấy Xoài Non mệt mỏi trên livestream. Trong thời gian có tin đồn ly hôn với Xemesis, nhiều lần cô nàng uể oải thấy rõ trên live. Đến khi gần đây hẹn hò với Gil Lê, người ta mới thấy cô nàng vui vẻ và tươi cười trở lại, nhưng dường như cũng được chỉ một lúc.

Buổi livestream gần đây với Ngọc Trinh, Xoài Non cũng live chung nhưng trong nhiều sản phẩm, dân tình chỉ thấy Ngọc Trinh review chứ không thấy Xoài lên tiếng mấy. So với năng lượng nhiệt tình của Ngọc Trinh thì đúng là Xoài Non đuối sức thấy rõ!

Điều này ảnh hưởng rất nhiều đến nhãn hàng book, cũng như trải nghiệm mua hàng của khách. Nhiều dân mạng hi vọng Xoài Non sẽ giảm bớt số buổi live và tập trung vào chất lượng hơn, thay vì cứ xuất hiện nhiều rồi mệt mỏi trên sóng.

Năng lượng của Xoài Non tụt thấy rõ so với Ngọc Trinh.

Xoài Non lên tiếng giải thích, netizen không đồng tình

Trước những bình luận chỉ trích, Xoài Non đã chính thức lên tiếng: "Chào mọi người. Sau khi đọc hết những bình luận của mọi người thì em cũng xin nhận là bản thân mình live mệt mỏi, cũng như là không thể hiện tốt trong quá trình làm việc. Vì tiến độ công việc nên em cũng không có thời gian nghỉ ngơi, cũng như ăn uống để đảm bảo cho quá trình live kéo dài nên em mới có sự thể hiện không tốt này. Em mong mọi người thương và bỏ qua cho em. Những phiên sau em sẽ cố gắng hơn để mọi người không thất vọng ạ. Em xin cảm ơn và cũng như gửi lời xin lỗi đến mọi người đang xem ạ".

Tuy nhiên, nhiều netizen không đồng tình với lời giải thích này. Một khi đã lựa chọn kiếm tiền bằng nghề này thì có 2 thứ cần đảm bảo, ngoài độ nổi tiếng, thì cần duy trì nguồn năng lượng tốt và kiến thức dày về ngành hàng mình đang bán sản phẩm. Ở cả 2 khía cạnh này, dường như Xoài Non cho thấy nhiều lỗ hổng, chưa đáp ứng được. Có những thứ không phải cứ xin lỗi là xong vì nhiều người đã chán cảnh KOL livestream thậm chí còn đang kéo tuột mood người mua hàng.

Đây không phải lần đầu tiên Xoài Non tỏ ra mệt mỏi trong phiên livestream.

Một số bình luận góp ý về thái độ làm việc của Xoài Non:



- "Hôm bữa xem live thấy Xoài Non uể oải mình mất hứng mua hàng, mắt cứ lờ đờ, mặt thì buồn. Hôm qua live chung với Gil Lê giúp kéo mắt lên thành hơn 3.000. Trông mà thấy tội thay cho Gil Lê. Tự nhiên Xoài nhận tiền cast mà làm việc hời hợt, xong Gil vô mà có thái độ không tốt cũng sẽ bị nói này kia theo".

- "Xoài đúng là ngồi đó làm gương mặt hút khách, chứ kỹ năng live tệ thật mà. 1-2 phiên còn bảo chưa quen, hồi mới ly dị còn đổ là tinh thần này kia. Chứ người người yêu mới cũng có rồi, live cũng phải chục buổi mà lúc nào cũng trông thấy lờ đờ và mệt mỏi. Hôm trước xem live cái son cũng mệt, người ta tô lên tay vừa giới thiệu còn chưa ăn ai. Đằng này, Xoài đi tô lên giấy và lấy bút bi để chú thích, làm nhanh thì không sao đây cứ lề mề. Mình đợi chục phút vẫn thấy Xoài ngồi tô từng miếng son. Loãng live kinh khủng".

- "Đẹp thôi chưa đủ. Dù mà host, KOL, KOC hay saler bán hàng đi nữa thì cũng phải biết về sản phẩm, tư duy và và cách làm việc đúng đắn chuyên nghiệp. Hay cả tác phong làm việc, thái độ làm việc bạn không chỉn chu thì sao người ta tôn trọng mình được. Không phải là nhà sản xuất là người của brand nhưng cũng phải biết sơ lược về thứ mình đang bán đang đại diện chứ. Đó gọi là tôn trọng chính mình".

- "Công nhận ấy. Xoài ít nói mà tương tác cũng không nhiệt tình, toàn để cho nhân viên hay brand nói là chính. Còn bà chỉ ngồi không như "mất sổ gạo" vậy. Xem live Xoài, mình chỉ xem 5-10 phút là chán vì cảm thấy live không có năng lượng. Như thế cực ảnh hưởng đến nhãn hàng ý".

- "Để mà livestream bán hàng, nói chuyện sao cho người ta mua hàng thì không phải ai cũng làm được. Xoài không có cái khiếu đấy, kiểu thấy livestream bán hàng đang hot, đang kiếm ra tiền nên cũng live thôi chứ bả không giỏi mảng này".

- "Thiệt á, nói chuyện thì nhạt nhẽo, còn live nào cũng ngồi im như tượng mà hầu như mình lướt đều thấy thường xuyên. Là sao? Nếu Xoài khó chịu, bực bội trong người thì nghỉ đi trời! Live là người ta cần nhiều năng lượng, vui vẻ, nhiệt tình tư vấn cho khách chứ".

Còn bạn, bạn thấy sao về Xoài Non?