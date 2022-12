Xổ số kiến thiết TP.HCM phát hành vé số nhầm hình ảnh chiến sĩ

Vé số do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP HCM phát hành ngày 19-2

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động vào tối 22-12, ông Đỗ Quang Vinh, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP HCM ( Công ty XSKT TP HCM), xác nhận công ty có phát hành vé số ngày 19-12 với nội dung chào mừng ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.



Theo ông Vinh, việc phát hành vé số nói trên là một trong những nhiệm vụ của công ty nhằm chào mừng các ngày lễ lớn. Tuy nhiên, Xí nghiệp in Tài chính TP HCM (đơn vị trực thuộc Công ty XSKT TP HCM) đã sơ suất in nhầm hình ảnh chiến sĩ quân đội nhân dân thành hình ảnh chiến sĩ công an nhân nhân dân.

"Với sai sót này chúng tôi đã có kiểm điểm, phê bình Xí nghiệp in Tài chính TP HCM"- ông Vinh nói.

Trước đó, dư luận xã hội phản ứng cho rằng vé số do Công ty XSKT TP HCM ngày 19-2 không phù hợp. Bởi lẽ, nội dung các vé này chào mừng ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam nhưng lại thể hiện hình ảnh nhiều chiến sĩ công an nhân dân đang diễu hành

Đặc biệt, các tờ vé số có nội dung , hình ảnh nói trên và kết quả xổ số cùng ngày được đăng tải trên trang web của Công ty XSKT TP HCM.