Xinh nhất phim Hàn hiện tại nhưng nữ chính này vẫn bị "chê mạnh": Diễn đơ lại thêm nhân vật gây ức chế

Bona là nữ idol lấn sân diễn xuất đang rất được chú ý trong khoảng hơn 1 năm gần đây kể từ cơn sốt Twenty Five, Twenty One. Thời điểm đó, dù chỉ đóng nữ phụ nhưng cô nhận được rất nhiều lời khen về diễn xuất, nhiều người còn bất ngờ khi biết cô là diễn viên tay ngang, có xuất thân là một idol. Thời điểm hiện tại, một năm sau ngày gây sốt với vai phụ để đời, Bona chính thức có cho mình vai chính truyền hình đầu tiên trong sự nghiệp ở bộ phim cổ trang Joseon Attorney (Thầy Cãi Joseon).



Twenty Five, Twenty One

Tạo hình của Bona trong Joseon Attorney (Ảnh: MBC)

Ngay từ khi Joseon Attorney tung ra những hình ảnh đầu tiên, khán giả đã vô cùng tâm đắc với tạo hình cổ trang của Bona. Thậm chí khi phim lên sóng, cô nàng còn được tung hô là mỹ nhân xinh đẹp nhất phim Hàn hiện tại. Xinh đẹp là vậy nhưng Bona vẫn khiến khán giả phật ý trong lần tái xuất này. Vấn đề lớn nhất lại đến từ điều khiến cô từng được khen ngợi hết lời: diễn xuất. Rất nhiều khán giả cho rằng biểu cảm của Bona không tự nhiên, diễn xuất gượng gạo và nhạt nhòa so với các bạn diễn. Dường như cô vẫn chưa sẵn sàng cho một vai chính khi mà khán giả vẫn thấy dáng dấp của Twenty Five, Twenty One trong vai diễn lần này.

Bona xinh đẹp nhưng diễn xuất lại gây tranh cãi ở vai chính đầu sự nghiệp (Ảnh: MBC)

Không chỉ diễn xuất khá gượng gạo, vai diễn của Bona cũng gây nhiều tranh cãi. Một bộ phận khán giả không thích cách hành xử của Yeon Joo, nhân vật mà Bona thể hiện. Cụ thể, nhân vật này thường xuyên đối xử với nam chính Han Su như thể anh ta là một kẻ xấu xa dù trước đó Han Su đã nhiều lần chứng minh mình không hề xấu. Yeon Joo cũng đã thừa nhận Han Su là người tốt nhưng khi đối diện với thầy cãi này, Yeon Joo lại liên tục tỏ thái độ dè chừng, khinh miệt. Thêm vào đó, việc Yeon Soo là công chúa nhưng thường xuyên trốn ra ngoài mà không ai trong cung phát hiện cũng bị cho là không hợp lý.

Nhân vật của Bona cũng bị chê (Ảnh: MBC)

Bình luận của khán giả: - Xem mãi vẫn không biết mục đích của nữ chính là gì. Dường như biên kịch hơi sai trong việc xây dựng nhân vật này. - Tôi không thực sự thích diễn xuất của Bona. Đối với tôi thì cô ấy trông hơi cứng nhắc, gần như không thay đổi gì so với bộ phim trước. - Từng rất thích cách diễn bằng ánh mắt của Bona nhưng lần này lại thất vọng quá. - Woo Do Hwan diễn tốt thật nhưng tôi không cảm nhận được phản ứng hóa học của anh ấy với Bona.

