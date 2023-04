Mỹ nhân U60 vẫn trẻ trung bất ngờ ở phim mới, tái xuất sau 3 năm khiến khán giả phấn khích

Kim Hee Ae là nữ minh tinh nức tiếng màn ảnh Hàn với sở trường là những bộ phim tâm lý nặng đô thường thành công vang dội về mặt thương mại. Sắp tới đây, 3 năm vắng bóng sau bom rấn rating Thế Giới Hôn Nhân, Kim Hee Ae chính thức tái xuất ở bộ phim truyền hình Queenmaker.



Kim Hee Ae ở Queenmaker

Trong phim, Kim Hee Ae vào vai Hwang Do Hee, người phụ nữ bản lĩnh, thông minh, quyết đoán và luôn thành công với các kế hoạch của mình. Do Hee cũng là người đứng đầu của nhóm lập kế hoạch chiến lược tại Tập đoàn Eunsung với sở trường là đối phó với dư luận. Cuộc sống hoàn hảo bỗng gặp nhiều biến động khi Hwang Do Hee tham gia chiến dịch tranh cử thị trưởng Seoul của Oh Kyung Sook (Moon So Ri), một nữ luật sư nhân quyền. Phim sẽ là hành trình hai người phụ nữ mạnh mẽ, tài giỏi này hợp tác với nhau. Dù có nhiều tranh cãi do quan điểm đối lập nhưng cả hai vẫn cố gắng kề vai sát cánh để cùng đạt được mục tiêu chạm tay đến chiếc ghế thị trưởng Seoul.

Dù là người giỏi nhất trong việc xử lý hình ảnh trước công chúng nhưng cả Hwang Do Hee và Oh Seung Sook đều gặp khó khăn khi chạy đua với các ứng cử viên khác. Lý do là bởi họ không đủ xảo quyệt, không có nhiều mối quan hệ, tài lực và tố chất ngôi sao. Nhưng đó không phải vấn đề quá lớn, hai người sẽ từng bước vượt qua những cuộc tranh đấu, các giao dịch ngầm và chiêu trò để tạo ra một thế giới công bằng, trung thực hơn.

Trong những hình ảnh đầu tiên được nhá hàng của Queenmaker, Kim Hee Ae gây ấn tượng mạnh mẽ với vẻ đẹp sắc sảo, mặn mà và đầy quyền lực. Trong tạo hình công sở, thân hình mảnh mai và gương mặt rất ít khuyết điểm của cô khiến khán giả không thể ngờ chị đại họ Kim đã 56 tuổi.

Nếu không nói, ai mà ngờ Kim Hee Ae đã 56 tuổi

Queenmaker do Oh Jin Suk làm đạo diễn. Ngoài Kim Hee Ae và Moon So Ri, phim còn quy tụ dàn sao đình đám như Ryu Soo Young, Kim Tae Hoon, Ki Do Hoon, Seo Yi Sook, Jin Kyung,... hứa hẹn trở thành bom tấn trong thời gian sắp tới.

Ảnh: Netflix