Xin chào Thành phố Hồ Chí Minh! Shake Shack giới thiệu burger, hot dog và frozen custard trứ danh New York tại Thảo Điền

Sau lời "Xin chào" vào tháng 8/2025, Shake Shack - thương hiệu burger biểu tượng đến từ New York - chính thức hé lộ Thảo Điền (TP. Hồ Chí Minh) là nơi tọa lạc cửa hàn tại Việt Nam, đánh dấu bước tiến mới trong hành trình ra mắt thị trường này.

Khoảng thời gian chờ đợi của giới yêu ẩm thực Việt Nam đã có câu trả lời trọn vẹn Shake Shack đang bước vào những khâu chuẩn bị cuối cùng cho màn chào sân được mong đợi nhất năm nay, sau khi chính thức công bố địa điểm tọa lạc tại trung tâm khu phố Thảo Điền (phường An Khánh, TP. Hồ Chí Minh).

Từng được tạp chí quốc tế Time Out vinh danh ở vị trí thứ 16 trong top 38 khu phố thú vị nhất thế giới vào năm 2024, Thảo Điền sở hữu nét cuốn hút riêng biệt với những con hẻm rợp bóng cây xanh, các không gian sáng tạo cùng nhịp sống giao thoa hài hòa giữa người bản địa và cộng đồng quốc tế.

Shack tại Công viên Madison Square, New York

"Thảo Điền là nơi văn hóa địa phương và cộng đồng quốc tế gặp gỡ mỗi ngày. Đó cũng chính là tinh thần khi chúng tôi lựa chọn địa điểm cho mỗi Shack: một điểm hẹn để mọi người cùng quây quần bên những món ăn ngon thật sự"- Đại diện Shake Shack chia sẻ.

Tiếp nối triết lý Stand For Something Good® - theo đuổi những giá trị tốt đẹp, Shake Shack Thảo Điền tạo dấu ấn đầu tiên với tác phẩm nghệ thuật "The Urban Oasis - Ốc đảo giữa lòng đô thị" của họa sĩ Trần Thị Ngọc Hân, được giới thiệu trên vách dựng bao quanh công trình. Sắc xanh mát lành của bức tranh khéo léo gợi nhắc những con đường rợp bóng cây quen thuộc tại Thảo Điền, đồng thời liên tưởng đến Công viên Madison Square - "ốc đảo xanh" giữa lòng Manhattan, nơi khởi nguồn của Shake Shack hơn hai thập kỷ trước.

Hình thực tế của vách dựng bao quanh công trình cửa hàng Shake Shack tại Thảo Điền

Phiên bản nâng tầm những món ăn kinh điển của Mỹ

Shake Shack mang đến Thành phố Hồ Chí Minh những phiên bản nâng tầm, tươi mới và giàu năng lượng của các món ăn kinh điển nước Mỹ. Thực đơn nổi bật với các nguyên liệu cao cấp được lựa chọn từ những nguồn cung ứng đạt tiêu chuẩn, cùng những món ăn được chế biến theo từng đơn gọi nhằm đảm bảo chất lượng và độ tươi ngon.

Thực khách tại Việt Nam sẽ sớm được thưởng thức chiếc ShackBurger® trứ danh, Chicken Shack™ , 'Shroom Burger, khoai tây chiên giòn lượn sóng Crinkle Cut Fries, Chicken Bites (gà chiên giòn), Lemonade (Nước chanh tươi), Fifty/Fifty™, dòng Classic Shake đánh tay béo mịn. Cùng những ly bia mát lạnh ShackMeister® Ale, rượu vang đỏ Shack Red, rượu vang trắng Shack White, món kem concrete Shack Attack® và các món ăn độc quyền dành riêng cho thị trường Việt Nam.

Những món ăn kinh điển của Shake Shack

Để hiện thực hóa kế hoạch ra mắt tại Việt Nam, Shake Shack hợp tác cùng các đối tác địa phương, mang đến Thành phố Hồ Chí Minh một điểm đến ẩm thực mới mang đậm dấu ấn thương hiệu. Với triết lý "Stand For Something Good® - theo đuổi những giá trị tốt đẹp ", Shake Shack không chỉ chú trọng chất lượng nguyên liệu mà còn đề cao việc xây dựng những kết nối ý nghĩa với cộng đồng địa phương. Sự ra mắt của cửa hàng đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình Shake Shack đến gần hơn với thực khách Việt Nam.

Dự kiến khai trương: Đầu tháng 12/2026.

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Shake Shack Thảo Điền

Công ty TNHH SSMX – Shake Shack Thảo Diền

Địa điểm: Shake Shack Thảo Điền - Số 24 Đường Thảo Điền, Phường An Khánh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

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