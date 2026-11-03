Creator Commerce bước vào giai đoạn mới, cuộc chơi KOC đang thay đổi ra sao?

Khi cạnh tranh trên thị trường creator commerce ngày càng gay gắt, tình trạng bão hòa nội dung cùng những lo ngại về quảng cáo thiếu chính xác đang đặt ra yêu cầu mới đối với người sáng tạo. Từ câu chuyện Shoppertainment Race 2026 cùng Doppelherz, cuộc đua KOC đang dần chuyển từ khả năng chốt đơn sang xây dựng niềm tin với người tiêu dùng.

Creator Commerce tăng trưởng mạnh, niềm tin trở thành lợi thế cạnh tranh

Theo báo cáo của Metric, trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng doanh số trên bốn sàn TMĐT Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki đạt 291,6 nghìn tỷ đồng, tăng 44,11% so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, nhóm gian hàng chính hãng (Shop Mall) dù chỉ chiếm 2,79% tổng số gian hàng nhưng đóng góp tới 34,2% tổng doanh số trên Shopee, Lazada và TikTok Shop. Những con số này phản ánh sự dịch chuyển của thị trường TMĐT, khi bên cạnh yếu tố giá cả, người tiêu dùng ngày càng chú trọng nguồn gốc sản phẩm, uy tín nhà bán và chất lượng hàng hóa.

Trong bối cảnh đó, Creator Commerce, mô hình thương mại dựa trên nội dung và sức ảnh hưởng của người sáng tạo, ngày càng tác động mạnh đến quyết định mua sắm. Theo khảo sát Voice of the Consumer 2024 của PwC, 58% người tiêu dùng Việt Nam cho biết họ mua sản phẩm hoặc dịch vụ vì bị thuyết phục bởi người có sức ảnh hưởng, cao hơn mức trung bình 50% tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Sức ảnh hưởng càng lớn, yêu cầu về tính chính xác và trách nhiệm của creator càng cao. Khi người tiêu dùng dễ dàng đối chiếu thông tin, tham khảo đánh giá trước khi mua hàng, một nội dung quảng cáo thiếu căn cứ có thể nhanh chóng làm suy giảm uy tín của cả KOC lẫn thương hiệu. Lượt tương tác cao vì thế chưa đủ để bảo chứng cho giá trị của nội dung.

Luật Quảng cáo sửa đổi, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, tiếp tục siết chặt trách nhiệm của người chuyển tải quảng cáo. Theo đó, người có ảnh hưởng phải xác minh độ tin cậy của bên quảng cáo, kiểm tra tài liệu liên quan và chỉ giới thiệu sản phẩm khi đã sử dụng, hiểu rõ.

Trước những thay đổi này, KOC cần phát triển đồng thời ba năng lực: thu hút sự chú ý (attention), thúc đẩy chuyển đổi (conversion) và xây dựng niềm tin (trust). Trong đó, niềm tin trở thành yếu tố quyết định khả năng phát triển lâu dài.

Các KOC chủ động trau dồi kỹ năng, tích lũy kinh nghiệm thực chiến qua những buổi workshop đào tạo.

Shoppertainment Race 2026 và cách tiếp cận từ đào tạo đến thực chiến

Trước những đòi hỏi mới của thị trường, Shoppertainment Race 2026 với sự đồng hành của Doppelherz mang đến một hướng tiếp cận đáng chú ý trong hoạt động Creator Commerce. Bên cạnh khả năng tạo doanh số, chương trình đề cao năng lực am hiểu sản phẩm, truyền tải thông tin chính xác và mang lại giá trị thực tế cho người xem.

Định hướng này đặc biệt có ý nghĩa với ngành hàng chăm sóc sức khỏe. Một thông tin thiếu căn cứ về công dụng, đối tượng sử dụng hay cách dùng sản phẩm có thể ảnh hưởng trực tiếp đến nhận thức và quyết định mua hàng. Vì vậy, sự am hiểu sản phẩm và trách nhiệm với nội dung quảng cáo cần trở thành những năng lực cốt lõi của KOC.

Điểm nhấn của Shoppertainment Race 2026 nằm ở hoạt động workshop đào tạo, giúp creator trang bị kiến thức và kỹ năng trước khi bước vào cuộc đua thực tế. Chương trình được xây dựng trên hai trọng tâm: tuân thủ quy định quảng cáo và nâng cao năng lực sáng tạo nội dung bán hàng.

Hoạt động workshop đào tạo giúp creator trang bị kiến thức và kỹ năng trước khi bước vào cuộc đua Shoppertainment Race 2026

Ở khía cạnh pháp lý, KOC được cập nhật những thay đổi trong chính sách thương mại điện tử và tiếp thị liên kết (affiliate), từ nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân đối với hoa hồng đến quy định định danh người bán. Đặc biệt, với nhóm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, workshop tập trung làm rõ những yêu cầu về ngôn từ quảng cáo, giới hạn tuyên bố công dụng và nội dung khuyến cáo bắt buộc. Những kiến thức này giúp KOC nhận diện ranh giới giữa cách truyền tải hấp dẫn và nội dung có nguy cơ gây hiểu nhầm.

Bên cạnh kiến thức pháp lý, chương trình tập trung nâng cao kỹ năng sáng tạo nội dung và bán hàng qua hai chuyên đề: Video Oneshot hướng dẫn cách xây dựng video ngắn tự nhiên, thu hút và tối ưu khả năng chuyển đổi; Digital Performance for Shoppertainment trang bị kỹ năng trình diễn trước camera, dẫn dắt livestream và ứng dụng AI trong sản xuất nội dung. Qua đó, KOC có thêm công cụ để nâng cao hiệu quả truyền tải thông tin và tiếp cận người tiêu dùng.

Trong chuỗi hoạt động workshop thuộc khuôn khổ Shoppertainment Race 2026, Hợp tác xã Chị Em đồng hành với vai trò đối tác cộng đồng (community partner), góp phần kết nối chương trình với mạng lưới UGC/KOC nữ tại Việt Nam. Thành lập từ tháng 9/2024, đơn vị hiện có khoảng 122.000 thành viên, đã hợp tác với hơn 25 thương hiệu và triển khai 35 chiến dịch. Các hoạt động của Hợp tác xã Chị Em tập trung vào sản xuất nội dung UGC/video, quản lý chiến dịch, kết nối thương hiệu và đào tạo kỹ năng sáng tạo nội dung. Với kinh nghiệm triển khai các hoạt động hợp tác thương mại cùng mạng lưới thành viên rộng lớn, Hợp tác xã Chị Em góp phần tạo cầu nối, mở rộng cơ hội hợp tác giữa KOC và thương hiệu, hướng tới phát triển nghề nghiệp và thu nhập bền vững cho các thành viên.

Hợp tác xã Chị Em đồng hành cùng Shoppertainment Race 2026

Từ trường hợp Shoppertainment Race 2026, có thể thấy việc phát triển KOC đang cần một cách tiếp cận bài bản hơn. Creator cần được trang bị kiến thức sản phẩm, kỹ năng truyền tải và ý thức tuân thủ pháp luật. Về phía thương hiệu, trách nhiệm nằm ở việc cung cấp thông tin chính xác, thiết lập nguyên tắc truyền thông rõ ràng và đồng hành cùng creator trong quá trình sáng tạo nội dung. Đây cũng là nền tảng để thương hiệu vừa nâng cao hiệu quả chuyển đổi, vừa củng cố uy tín và tạo dựng giá trị lâu dài.

Shoppertainment Race 2026 cùng Doppelherz hướng tới nâng cao kỹ năng bán hàng và xây dựng niềm tin cho cộng đồng KOC

Thông qua Shoppertainment Race 2026, Doppelherz mang đến hướng tiếp cận dài hạn trong hợp tác với cộng đồng KOC, khi hiệu quả thương mại được đặt song hành với giá trị uy tín. Bởi trong cuộc đua Creator Commerce, khả năng tạo doanh số giúp thương hiệu tăng trưởng, còn niềm tin của người tiêu dùng chính là nền tảng duy trì sức ảnh hưởng và phát triển bền vững.