Phòng ngủ căn hộ nhỏ dưới 3 triệu: Tiêu tiền vào đâu trước?

Cuối năm, nhiều bạn trẻ vừa nhận nhà hoặc chuyển phòng thuê muốn phòng ngủ trông "xịn" hơn mà ví thì có hạn. Gợi ý dưới đây xếp ngân sách 3 triệu theo thứ tự ưu tiên: ga gối trước, ánh sáng sau, trang trí để cuối, kèm cách chọn chất liệu và phối màu trơn cho phòng chật.

Cuối tháng 11, các nhóm chat kiểu "hội nhận nhà" lại rộn ảnh phòng trống: tường trắng, một tấm nệm, rèm treo tạm. Thành phố Hồ Chí Minh đã vào mùa khô, đêm mát hơn hẳn, còn Hà Nội thì hanh và lạnh dần về sáng. Đây là lúc nhiều người bắt đầu sắm sửa, cũng là lúc ngân sách hay bị tiêu sai chỗ nhất.

Ba triệu không nhiều. Chia đều cho đèn, tranh, thảm, cây xanh và chăn ga thì món nào cũng nửa vời. Thử xếp lại theo thứ tự dưới đây.

Ga gối ăn phần lớn ngân sách, và nên thế

Trong một phòng ngủ căn hộ 30 đến 50m², cái giường chiếm gần nửa diện tích bạn nhìn thấy mỗi ngày. Đổi một bộ ga gối tử tế là cả phòng đổi chất, còn treo thêm một bức tranh chỉ thêm một chi tiết.

Để dễ hình dung: một bộ ga gối 3 món màu trơn, tức ga cộng hai vỏ gối nằm, rơi vào khoảng 1,2 đến 1,8 triệu tuỳ chất liệu và size. Với giường 1m4 hoặc 1m6, cỡ hay gặp nhất ở căn hộ nhỏ, bạn vẫn còn hơn một triệu cho phần còn lại.

Muốn có cả vỏ chăn đồng bộ thì phải lên bộ 5 món, giá từ hơn 2,5 triệu. Khi đó gần như trọn ngân sách đã nằm trên giường, nên hãy chốt chuyện này trước khi mua bất cứ món gì khác.

Bộ 5 món TENCEL 60s hoạ tiết Spring: hoa nhỏ trên nền sáng, có cả vỏ chăn đồng bộ.

Chọn chất liệu theo phòng của mình, không theo ảnh mạng

Phòng hướng Tây, chiều hầm hập, hay bạn thuộc kiểu ngủ hay đổ mồ hôi lưng: TENCEL™ Lyocell 60s hợp hơn. Loại sợi gốc gỗ này giữ hơi ẩm trong lõi rồi thoát dần ra, nên áp lưng xuống vẫn thấy mát. Điều cần biết trước: vải rủ, trải lên giường sẽ ôm theo nệm chứ không phẳng căng.

Nếu bạn mê kiểu giường mịn và căng như phòng khách sạn, Cotton Satin 60s 310TC đúng gu hơn. Vải 100% cotton dệt satin, đứng dáng, mặt vải có ánh nhẹ, giặt máy thoải mái.

Bộ 5 món Cotton Satin màu Trắng: mặt vải căng, bắt sáng nhẹ.

Lựa chọn thứ ba cho hội ngại ủi là Washed Cotton. Vải được giặt xử lý sẵn từ xưởng nên mềm ngay lần đầu, bề mặt nhăn tự nhiên, phơi xong là trải lên giường được luôn. Giá nhỉnh hơn Cotton Satin một chút.

Bộ Washed Cotton màu Jeans, mặt vải nhăn tự nhiên, không cần ủi.

Màu trơn, và chỉ hai tông

Phòng nhỏ mà ga hoa văn to thì càng trông chật. Công thức dễ nhất: tường và rèm một tông sáng, ga gối đậm hơn nửa bậc. Be đi với nâu sữa, trắng đi với xám tro, hoặc xanh rêu nhạt nếu phòng nhiều ánh sáng trời. Nếu vẫn thích hoạ tiết, chọn hoa nhỏ hoặc sọc mảnh trên nền sáng.

Lỡ mua ga màu mà nhìn mãi thấy chán, cách rẻ nhất là đổi riêng vỏ gối. Mua lẻ, mỗi vỏ gối nằm dưới 200 nghìn, hai chiếc khác tông chưa tới 400 nghìn mà giường đã khác hẳn.

Vỏ gối sọc nhỏ tông be: đổi riêng vỏ gối là đổi tông cả giường.

Ánh sáng: bỏ đèn trần, thêm hai nguồn thấp

Đèn trần trắng lạnh làm bộ ga nào cũng trông phẳng và xám. Phòng ngủ chỉ cần hai nguồn sáng ấm đặt thấp, một ở đầu giường, một ở góc đối diện, để bóng đổ mềm lên mặt vải. Hai chiếc đèn ngủ ánh vàng thường tốn 300 đến 500 nghìn, vẫn vừa ngân sách nếu bạn chọn bộ 3 hoặc 4 món thay vì bộ 5.

Cotton Satin đặc biệt lên hình đẹp dưới đèn vàng vì mặt vải bắt sáng nhẹ. TENCEL cũng có ánh nhưng rủ mềm theo nệm, nhìn mượt hơn là phẳng, hợp phòng có nhiều ánh sáng tự nhiên ban ngày.

Đo nệm trước khi bấm đặt hàng

Lỗi người mới nhận nhà hay mắc nhất là nhớ chiều rộng giường mà quên độ dày nệm. Ga chia theo cả hai thông số, nệm 20cm và nệm 30cm không dùng chung một cỡ nếu bạn muốn ga ôm khít góc.

- Phòng đơn thường dùng giường 1m2, phòng master nhỏ dùng 1m4 hoặc 1m6

- Giường 1m8 và 2m hợp phòng rộng, riêng cỡ 2m dài 2m2

- Đo độ dày nệm bằng thước, đừng ước bằng mắt

Các bộ chăn ga gối Cotton Satin màu trơn của Melinen ghi rõ size theo chiều rộng giường kèm độ dày nệm, cứ cầm số đo rồi dò là ra. Ai ở TP.HCM muốn chắc ăn thì ghé cửa hàng 33 Thảo Điền, phường An Khánh để sờ tận tay, vì cảm giác giữa TENCEL, Cotton Satin và Washed Cotton khác nhau nhiều, nhìn ảnh khó hình dung.

Ga TENCEL 60s sọc Urban Stripe: chọn đúng độ dày nệm thì ga ôm khít bốn góc.

Cách chia 3 triệu cho người lười tính

Phương án an toàn: bộ 4 món Cotton Satin cỡ 1m6, khoảng 1,6 triệu và có thêm vỏ gối ôm, cộng hai đèn ngủ ánh vàng và một tấm thảm nhỏ cạnh giường. Phần dư để dành mua thêm hai vỏ gối đổi tông cho tháng sau.

Phương án cho người chỉ muốn mua một lần: dồn hẳn vào bộ 5 món có vỏ chăn đồng bộ, rồi tiết kiệm phần trang trí bằng đồ sẵn có. Bảng giá theo từng size và chất liệu có trên website Melinen, cứ đối chiếu với số đo nệm rồi tính ngược xem còn bao nhiêu cho mấy món lặt vặt. Dọn phòng xong, phần vui nhất là mấy đêm đầu nằm thử.