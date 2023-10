Xét xử nhóm bị cáo lừa đảo hơn 500 người

Sau 3 lần tạm hoãn, ngày 16-10, TAND tỉnh Bình Dương xét xử sơ thẩm vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" gây xôn xao dư luận bởi số lượng bị hại lên đến hơn 500 người, số tiền lừa đảo hơn 162 tỉ đồng.

Mánh khóe vẽ dự án "ma"

5 bị cáo đều bị truy tố tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" gồm Nguyễn Thanh Hùng, Hoàng Anh Vui, Lê Văn Công, Nguyễn Anh Khoa, Lê Châu Minh Vẹn. Trong đó, Hùng là người đứng đầu Công ty Bình Dương City Land.

Hàng trăm khách hàng được xác định là bị hại vì đã mua đất nền 7 dự án không có thật của nhóm bị cáo tại Bình Dương, Bình Phước. Bảy "dự án" này gồm Happy Home; Happy Home 2; Khu dân cư Green City 1, 2, 3; Phúc Long City và Phú Thịnh.

Theo cáo trạng, năm 2018, Hùng, Vui, Khoa, Công và Vẹn góp vốn thành lập Công ty Bình Dương City Land, Công ty CP Đầu tư & Phát triển Thành Công và Công ty CP Thương mại Dịch vụ Đầu tư & Phát triển địa ốc Thắng Lợi để kinh doanh bất động sản.

Cả nhóm bàn nhau mua khu đất trồng cây hằng năm hơn 8.600 m2 của người dân ở huyện Phú Giáo với giá 3,5 tỉ đồng. Ngay sau khi mua đất, Hùng và đồng phạm đặt tên dự án là Khu dân cư Happy Home (sau đó đổi tên thành Khu nhà ở Thành Công 1), vẽ sơ đồ dự án với tổng cộng 35 lô đất, mỗi lô diện tích 125-250 m2. Bảng giá từng lô, mẫu hợp đồng được lập để nhân viên kinh doanh của công ty chào bán.

Hoàng Anh Vui sử dụng pháp nhân Công ty Thành Công đứng ra xin cấp phép thực hiện dự án song không được cơ quan chức năng chấp thuận. Tuy nhiên, nhóm của Hùng vẫn chỉ đạo nhân viên đưa ra thông tin gian dối rằng dự án có pháp lý đầy đủ, cam kết bàn giao giấy chứng nhận trong thời gian 6-12 tháng. Khi tổ chức bán hàng, họ thuê máy móc san lấp mặt bằng để khách hàng tin tưởng xuống tiền đặt cọc.

Các bị cáo tại tòa

Rất đông bị hại tới phiên tòa

Chiêu trò dẫn dụ khách hàng

Cũng trong thời gian giữa năm 2018, Hùng sử dụng tiền thu được từ việc bán đất nền cho khách tại Dự án Happy Home để tiếp tục thỏa thuận mua hơn 9.000 m2 đất nông nghiệp của người dân ở huyện Dầu Tiếng với giá 19 tỉ đồng.

Ngay sau khi đặt cọc, Hùng và đồng phạm vẽ sơ đồ lập dự án Khu dân cư Happy Home 2, phân thành 54 lô, lập bảng giá từ hơn 600 triệu đồng đến 1 tỉ đồng mỗi lô rồi cho nhân viên chào bán cho khách hàng. Do không đủ khả năng về tài chính, nhóm này thỏa thuận ký hợp đồng giả cách bán lại khu đất này cho người khác để vay tiền trả cho chủ đất.

Cáo trạng xác định khi chưa thực hiện bất kỳ thủ tục nào về dự án khu dân cư, nhưng nhóm của Hùng đã đưa ra thông tin gian dối, ký hợp đồng bán 15 lô đất cho 11 khách hàng chiếm đoạt hơn 14 tỉ đồng. Với cách thức tương tự, nhóm Hùng đã vẽ thêm 5 dự án khác ở Bình Dương, Bình Phước.

Thủ đoạn để khách hàng tin vào tầm vóc dự án là thuê hàng trăm người, lập ra nhiều phòng kinh doanh khác nhau rồi tổ chức huấn luyện nhân viên kinh doanh. Nhóm này cũng tung tin như dự án được cấp phép, các lô đất đầy đủ pháp lý, đủ điều kiện chuyển nhượng. Đồng thời, tự vẽ quy hoạch 1/500, sơ đồ phân lô, làm ra các pano, tờ rơi quảng cáo, rao bán trên mạng…

Năm 2020, hàng trăm bị hại đã tố cáo hành vi lừa đảo. Sau đó, cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Khi công an khởi tố, 5 bị cáo đã khắc phục trả lại một phần tiền chiếm đoạt cho 176 bị hại với tổng số tiền là hơn 18 tỉ đồng. Số chưa khắc phục trả lại cho 384 bị hại là hơn 144 tỉ đồng.

Là một trong hàng trăm bị hại tham gia phiên tòa, anh Nguyễn Thế Anh (SN 1983, quê Hà Tĩnh) nghẹn ngào cho biết sau nhiều năm làm công nhân, vợ chồng anh gom góp được 200 triệu đồng rồi mượn thêm gia đình để mua mảnh đất với mong ước an cư lạc nghiệp. Khi thấy Công ty Bình Dương City Land quảng cáo rầm rộ về dự án Phúc Long City tại huyện Phú Giáo, vợ chồng anh đã quyết định mua 1 nền 270 triệu đồng. "Mọi thứ có cảm giác rất hoàn hảo, từ quy mô công ty, nhân viên chuyên nghiệp cho đến bản vẽ quy hoạch 1/500 nên tôi tin tưởng hoàn toàn mà không tham khảo thêm từ chính quyền địa phương hay người thân, bạn bè" - anh Nguyễn Thế Anh kể và nói rất suy sụp khi biết sự thật.

Phiên tòa dự kiến diễn ra từ 5 đến 10 ngày.