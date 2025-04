Xếp hàng để bán vàng khi giá vượt 106 triệu đồng/lượng

Chiều 11-4, các doanh nghiệp vàng như SJC, PNJ đồng loạt giảm giá mua bán vàng miếng SJC khoảng 1,2 triệu đồng/lượng so với buổi sáng, xuống còn 102,2 triệu đồng/lượng mua vào và 105,2 triệu đồng/lượng bán ra,

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99 các loại cũng được giao dịch quanh 101,1 triệu đồng/lượng chiều mua vào, 104,4 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1 triệu đồng/lượng so với buổi sáng.

Theo một số doanh nghiệp, giá vàng trong nước "quay xe" giảm khi nhiều người rủ nhau đi bán chốt lời.

Cụ thể, vào sáng và đầu giờ chiều 11-4, tại trụ sở Công ty SJC ở quận 3, TP HCM, xuất hiện tình trạng khách tới đông, phải xếp hàng chờ tới lượt giao dịch, trong đó chủ yếu là đi bán vàng.

Chuyên gia vàng Trần Duy Phương cho biết nhiều người đã bán vàng để chốt lời khi giá vàng trong nước vượt mốc 106 triệu đồng/lượng – cao hơn rất nhiều so với những dự báo trước đó. Không chỉ công ty SJC mà một số tiệm vàng cũng tạm ngưng mua vào do khách bán đông hoặc không còn đủ tiền mặt để trả. Vì vậy, giá vàng giảm nhanh.

Khách xếp hàng chờ tới lượt giao dịch tại công ty SJC ngày hôm nay

Áp lực bán vàng đến từ đà tăng quá nhiều và nhanh trong những ngày gần đây. Thực tế, chỉ trong khoảng 2 ngày qua, mỗi lượng vàng miếng SJC, vàng nhẫn đã tăng tổng cộng 6 triệu đồng/lượng. Những người mua vào miếng SJC, vàng nhẫn mốc 100 triệu đồng/lượng tuần qua, nếu bán vào sáng nay cũng có lời.

Do giá vàng biến động nhanh và mạnh, các doanh nghiệp đã giãn rộng biên độ mua vào – bán ra lên tới 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước tăng mạnh do ảnh hưởng từ giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay lúc 15 giờ 30, theo giờ Việt Nam, được giao dịch ở mức 3.218 USD/ounce, ổn định so với buổi sáng. Ngược lại, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn hạ nhiệt đi xuống do áp lực chốt lời của người dân trong nước.

Giá vàng thế giới cũng vượt mọi dự báo và đang ở vùng đỉnh cao nhất từ trước tới nay. Chỉ trong 2 ngày, giá vàng tăng khoảng 200 USD/ounce rồi leo lên đỉnh lịch sử.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 100,5 triệu đồng/lượng.

Nhiều người chốt lời khi giá vàng lên đỉnh mới