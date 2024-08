Xemesis và Gil Lê bị đặt lên “bàn cân”: Ai dịu dàng với Xoài Non hơn?

Chưa đầy 2 tháng sau khi thông báo chia tay Xemesis, Xoài Non đã tìm thấy hạnh phúc mới bên Gil Lê. Cặp đôi không chỉ có hành động tình tứ khi livestream chung mà còn công khai hôn nhau ngay trên sân pickleball. Hiện tại nhiều khoảnh khắc của cô với Gil Lê cũng được cư dân mạng đào lại đồng thời so sánh với lúc cô nàng còn Xemesis.

Lúc được bắt gặp đi chơi pickleball chung với nhau, Gil Lê luôn dành cho Xoài Non sự chăm sóc đặc biệt. Không chỉ hướng dẫn cho Xoài Non chơi bóng, Gil Lê còn lo sốt vó khi cô nàng bị thương, khi thì nắm tay xoa xoa, lúc thì đến dỗ dành an ủi mặc kệ người lạ vây quanh. Từng cử chỉ của Gil Lê đều đong đầy ngọt ngào và yêu thương.

Gil Lê chăm Xoài Non từng li từng tí

Khi cả 2 cùng livestream chung, Gil Lê cũng có nhiều hành động quan tâm đến Xoài Non. Cụ thể cựu trưởng nhóm X5 công khai nựng cằm Xoài Non, thấy cô nàng vừa tỏ ra hờn dỗi vì gọi mà không nghe liền vội vàng làm hoà,... Và đặc biệt nhất phải kể đến việc Gil Lê bóc và đút tận miệng cho Xoài Non. “Nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa” là đây chứ đâu!

Về phần Xoài Non, cô nàng tươi cười rạng rỡ đón nhận sự chăm sóc này từ Gil Lê một cách cực kỳ tự nhiên. Ngoài ra hot girl 2k2 cũng đáp lại bằng cách gọi Gil Lê thân mật “hàng xóm ơi”, bóc kẹo và bám riết như hình với bóng.

Xoài Non cũng để ý đến Gil Lê

Khoảnh khắc Gil Lê lặng lẽ bóc kẹo rồi bí mật đưa cho Xoài Non trong phiên live khiến netizen tan chảy

Trong khi đó, lúc ở bên Xemesis, Xoài Non nhiều lần “bóc phốt” chồng cũ vì vô tâm với mình. Chẳng hạn như hồi tháng 4/2023, cô đăng ảnh chồng cùng với caption nửa đùa nửa thật: “Ông chồng lúc nào cũng ghẻ lạnh vợ”.

Xoài Non từng nói chồng ghẻ lạnh mình

Xemesis cũng từng vướng tranh cãi khi có hành động phũ phàng với vợ như bế Xoài Non quay 7749 vòng khiến cô xây xẩm mặt mày, xô Xoài Non ngã xuống bể bơi, để vợ cõng,... Sau khi làm những việc này, nam streamer có gương mặt tỉnh bơ bị nhận xét là thờ ơ, không quan tâm đến vợ.



“Không hiểu sao làm thế được luôn đấy?”, “Vợ mà giỡn như mấy thằng bạn, không xót vợ chút nào”, “Nhìn nét mặt chồng đủ hiểu vô tâm như nào. Trêu thì trêu cũng phải quan tâm vợ chút chứ?”, “Không biết thương hoa tiếc ngọc luôn”,... là một số bình luận từ netizen.

Xemesis bị nhận xét là không biết thương hoa tiếc ngọc khi đẩy Xoài Non xuống hồ

Cặp đôi đu trend và cái kết xây xẩm mặt mày cho Xoài Non

Xoài Non kêu trời khi Xemesis đòi được cõng

Không chỉ có hành động, Xemesis cũng từng có những chia sẻ thiếu tinh tế và gây sốc như thừa nhận đã qua lại với khoảng 150 - 200 cô gái trước khi đến với Xoài Non. Người ngoài có thể chỉ bất ngờ nhưng nhiều người cho rằng ở vị trí người vợ như Xoài Non, có lẽ cô đã cảm thấy tổn thương rất nhiều.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Xemesis vốn có tính cách lầy lội, hay trêu chọc bạn bè người thân chứ không riêng Xoài Non. Nam streamer có những lúc chiều chuộng Xoài Non vô điều kiện như sẵn sàng cõng vợ hoặc công kênh lên vai để cô có ảnh xịn nhất, miệt mài chụp ảnh sống ảo cho vợ,...

Xemesis cũng chịu khó chiều vợ

Trong thực tế, mỗi người có một cách thể hiện tình cảm khác nhau, không phải ai cũng giống ai. Có thể Gil Lê là kiểu nhẹ nhàng, tinh tế thì Xemesis lại thuộc "trường phái" hài hước, hay đùa. Vì vậy điều quan trọng nhất không phải là cách đối xử thế nào mà là Xoài Non cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc khi ở cạnh đối phương.

Hiện tại, mối quan hệ của cả 3 người vẫn đang nhận về nhiều sự quan tâm từ cư dân mạng.