Xem phim Sex Education, không ngờ nhân vật này lại dạy tôi bài học đắt giá: Biết bao cha mẹ khác cũng đang mắc sai lầm!

Tôi đã đọc nhiều bài viết khen ngợi phim Sex Education và quyết định xem thử. Cảm xúc của tôi là từ ngại ngùng, vì có nhiều cách nóng, đến bất ngờ, ngẫm nghĩ trước nhiều bài học mà bộ phim có chủ đề nhạy cảm này mang lại. Theo đánh giá của tôi, phim không chỉ là tài liệu học tập cho giới trẻ mà còn cho cả người lớn, cụ thể là những bậc cha mẹ. Chính tôi cũng đã học hỏi từ bộ phim này.

Trong giai đoạn đầu của phim, tôi từng rất khó chịu với nhân vật Maureen Groff. Maureen Groff là vợ của ông Hiệu trưởng hà khắc Michael và mẹ của cậu con trai bạo lực Adam. Maureen nhẫn nhịn, chịu đựng sự áp đặt của chồng một cách quá mức, khiến bản thân cảm thấy ngạt thở, khiến con trai đau khổ, cảm thấy không được bảo vệ.

Về sau, Maureen cũng tỉnh ngộ, quyết định ly hôn chồng, tìm lại hạnh phúc của bản thân, trở nên tự do, mạnh mẽ hơn.

Trong một tập phim của mùa 2, khi đang trong quá trình ly hôn, Maureen đã nói 1 câu cực kỳ đắt giá với con trai: "You have to let the people you love know that you love them, even if it causes you a great deal of pain". (Con cần phải để những người con yêu thương biết rằng con yêu họ, dù điều đó có thể khiến con đau lòng rất nhiều).

Nhân vật Maureen Groff trong bộ phim Sex Education

Câu nói của Maureen bất giác khiến tôi "thức tỉnh". Là một bà mẹ, tôi chợt nhận ra, từ trước đến nay, tôi rất ít khi thể hiện tình cảm với 2 đứa con của mình. Không chỉ tôi, mà nhiều đồng nghiệp của tôi cũng chia sẻ, chẳng bao giờ nói những câu như "Bố mẹ yêu con", "Bố mẹ lúc nào cũng ở bên con",...

Những người bạn của tôi chia sẻ, họ cảm thấy ngại khi nói những lời đó và cho rằng, con có thể cảm nhận được tình yêu thương qua cha mẹ nuôi nấng, chăm sóc, lo lắng, hàng ngày. Nhưng sau khi xem phim, tôi nghĩ thế là chưa đủ. Chúng ta chăm sóc, dạy dỗ, nhưng cũng nhiều khi quát mắng, nói những lời tổn thương con.

Tại sao những lời quát mắng thì dễ nói ra, còn lời yêu thương thì lại ngại ngần? Một người được khen điều gì đó có thể vui sướng cả ngày, vậy một đứa con khi được cha mẹ nói lời yêu thương chắc hẳn sẽ thấy rất hạnh phúc và cảm nhận rõ rệt hơn vị trí của mình trong lòng cha mẹ.

Tôi đã bắt đầu tập nói những lời yêu thương con sau đó. Ban đầu, các con tôi còn đỏ mặt, kêu "Sao mẹ tự dưng sến sẩm thế", nhưng dần dần tôi cảm thấy chúng có sự thích thú, vui vẻ, hào hứng mỗi khi ra khỏi nhà đi học và trở về nhà.

Sau một thời gian, các con tôi cũng dần đáp lại mẹ khi thường vui vẻ gọi "Mẹ yêu ơi, bố yêu ơi", hay thỉnh thoảng tự dưng con gái tôi dụi vào cánh tay mẹ bảo: "Ôi trời con yêu mẹ nhất trên đời". Câu nói của con đã khiến tôi vui cả một ngày.

Tôi rút ra được 5 bài học

1. Thể hiện tình yêu thương không nên chỉ là cảm xúc thầm lặng: Nhiều cha mẹ yêu con nhưng lại không thể hiện rõ bằng lời nói hoặc hành động, khiến con cái khó cảm nhận được tình yêu đó. Việc nói "Bố/mẹ yêu con" hoặc làm những điều nhỏ bé để thể hiện sự quan tâm có thể tạo nên sự gắn kết sâu sắc hơn.

2. Đừng ngại bộc lộ cảm xúc, ngay cả khi khó khăn: Cha mẹ đôi khi ngại thể hiện tình cảm vì sợ mất uy nghiêm hoặc sợ con không hiểu. Tuy nhiên, việc thành thật bộc lộ cảm xúc (kể cả khi phải nói lời xin lỗi hay thừa nhận mình sai) sẽ giúp trẻ cảm nhận được sự gần gũi, đồng thời học cách giao tiếp cảm xúc lành mạnh.

3. Yêu thương không đồng nghĩa với chiều chuộng: Tình yêu đôi khi đi kèm với những giới hạn, nguyên tắc, thậm chí là những lời từ chối. Điều này có thể khiến con cảm thấy không hài lòng trong ngắn hạn, nhưng về lâu dài, chúng sẽ hiểu rằng tình yêu thực sự không phải lúc nào cũng dễ dàng.

4. Dũng cảm đối diện với tổn thương: Có những lúc việc nuôi dạy con cái mang lại sự đau lòng, như khi con chống đối, mắc sai lầm, hoặc xa cách. Tuy nhiên, cha mẹ cần kiên trì bày tỏ tình yêu thương để con hiểu rằng, dù hoàn cảnh thế nào, tình cảm gia đình luôn là bến đỗ an toàn.

5. Làm gương cho con về sự chân thành: Khi cha mẹ thể hiện tình yêu và sự quan tâm một cách chân thành, họ cũng dạy con cách bày tỏ tình cảm và trân trọng những người xung quanh.

Tóm lại, tôi nhận ra rằng, tình yêu cần được thể hiện và nuôi dưỡng liên tục, bất kể khó khăn hay rào cản cảm xúc. Việc cha mẹ chủ động bày tỏ tình yêu không chỉ giúp xây dựng một mối quan hệ gia đình bền chặt mà còn trang bị cho con một nền tảng cảm xúc vững vàng để trưởng thành.