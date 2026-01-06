Xem phim Sex Education, chồng tôi hủy ngay chuyến công tác nước ngoài để về quê đón con: Cơ hội có thể kiếm lại nhưng con trai chỉ có một!

Chồng tôi vốn là người đàn ông của công việc. Trong từ điển của anh, sự thành đạt của người cha được đo bằng những chuyến công tác dài ngày, những hợp đồng nghìn đô và sự sung túc mà anh mang về cho gia đình. Anh luôn tin rằng việc anh vắng mặt trong những cột mốc quan trọng của con trai là sự hy sinh cần thiết để con có một tương lai tươi sáng hơn. Chúng tôi đã quá quen với việc con trai mình phải về quê ở với ông bà mỗi dịp lễ Tết vì bố mẹ đều bận "chinh chiến" thương trường.

Năm mới 2026 này cũng không ngoại lệ, anh đã chuẩn bị sẵn vali cho chuyến công tác quan trọng tại Châu Âu. Anh u mê tin rằng con sẽ hiểu và tự hào về một người cha bận rộn. Cho đến một tối cuối tuần, khi hai vợ chồng cùng ngồi xem những tập phim của Sex Education, sự tự tin đó đã hoàn toàn sụp đổ trước những bài học trần trụi về tình phụ tử.

Nhìn thấy nhân vật Jackson Marchetti - một thiên tài bơi lội có tất cả nhưng luôn cảm thấy trống rỗng vì cha mẹ chỉ quan tâm đến thành tích, hay nỗi đau âm ỉ của Adam Groff khi chưa bao giờ được cha mình thực sự "nhìn thấy", chồng tôi bắt đầu lặng người. Bộ phim đã phơi bày một sự thật tàn nhẫn: tiền bạc và điều kiện vật chất không bao giờ có thể khỏa lấp được khoảng trống của sự vắng mặt.

Jackson Marchetti (Ảnh: Netflix)

Đặc biệt, câu thoại về việc cha mẹ thường bỏ lỡ những khoảnh khắc con cần mình nhất để đổi lấy những thứ "vô tri" đã khiến anh bàng hoàng. Anh nhận ra suốt 16 năm qua, anh đã bỏ lỡ quá nhiều lần con trai cần một cái vỗ vai, một lời động viên trực tiếp thay vì những món quà gửi qua bưu điện. Sự thức tỉnh này đau đớn đến mức anh không thể tiếp tục ngồi yên. Anh hiểu rằng nếu anh đi chuyến công tác này, anh có thể thắng một hợp đồng, nhưng có thể sẽ vĩnh viễn mất đi sợi dây kết nối cuối cùng với tâm hồn của con trai đang ở tuổi dậy thì.

Ngay khi bộ phim kết thúc, trước sự ngỡ ngàng của tôi, chồng tôi đã nhấc điện thoại lên và hủy ngay chuyến bay quốc tế vào sáng hôm sau. Anh chấp nhận mọi rủi ro về mặt công việc, chấp nhận cả việc bị đối tác khiển trách. Anh nói với tôi một câu mà tôi sẽ không bao giờ quên: "Cơ hội kinh doanh có thể kiếm lại vào năm sau, năm sau nữa, nhưng tuổi 16 của con trai mình chỉ có một lần duy nhất. Anh không muốn là một người cha chỉ xuất hiện qua màn hình điện thoại nữa".

Chúng tôi đã cùng nhau lái xe về quê ngay trong đêm. Khoảnh khắc nhìn thấy con trai sững sờ rồi chạy nhào ra đón bố khi thấy xe đỗ ở cổng nhà ông bà, tôi biết chồng mình đã đưa ra một quyết định đúng đắn nhất cuộc đời. Hóa ra, điều con cần lúc này không phải là một món quà ngoại nhập, mà là được cùng bố ngồi chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới, được cùng bố đi dạo trên những cánh đồng yên bình và kể cho bố nghe về những dự định mà bấy lâu nay con chỉ dám giấu kín trong lòng.

Sau bao lâu, cuối cùng chúng tôi đã học được bài học để đời về thứ tự ưu tiên trong cuộc sống. Sự nghiệp có thể có những đỉnh cao mới, nhưng tuổi trưởng thành của con cái là một dòng chảy không bao giờ quay ngược lại. Chúng ta thường u mê đuổi theo những giá trị xa xôi mà quên mất rằng hạnh phúc nằm ngay ở việc được đồng hành cùng con trong những năm tháng định hình nhân cách.