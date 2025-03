Xem phân đoạn này trong Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt mà tôi lạnh sống lưng: Có phải tất cả những người mẹ đều mang trong mình "linh cảm"?

Không chỉ dừng lại ở một bộ phim, When Life Gives You Tangerines (Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt) còn truyền tải rất nhiều thông điệp hay về gia đình, tình yêu, hạnh phúc và cả sự mất mát. Trên tất cả đó là tình mẫu tử thiêng liêng. Xuyên suốt các phần của bộ phim kể về tổ ấm nhỏ của Aesun (IU) và Gwansik (Park Bo Gum), khán giả đã rơi nước mắt không biết bao nhiêu lần bởi tình mẫu tử thiêng liêng và cao quý.

Mới đây, tập 10 của bộ phim một lần nữa lại khiến cho tất cả khán giả không khỏi xúc động. Nhờ "linh cảm" của người mẹ mà Aesun đã kịp thời cứu con gái Geum Myeong thoát khỏi nguy hiểm chỉ trong gang tấc. Một người đã từng mất con một lần sẽ không để điều đó xảy ra lần thứ 2 và lần này may mắn, "linh cảm" của người mẹ đã đúng





Xem phân đoạn này trong Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt mà tôi lạnh sống lưng

Sự mất mát ngày ấy không chỉ để lại trong lòng Aesun nỗi đau đớn, hối hận, dày vò, mà còn cả nỗi sợ của một người mẹ rằng sẽ mất thêm một đứa con nữa: "Những tình cờ nghiệt ngã đã cướp đi điều vô giá của mẹ. Vậy nên mẹ luôn bất an. Mẹ tin rằng nếu mẹ cứ lo lắng không thôi, mẹ sẽ ngăn được cả những chuyện tình cờ. Và cứ thế, tôi đã được cứu vô số lần".

Aesun có thói quen gọi con gái mỗi ngày khi bản tin 9h kết thúc chỉ để nói chuyện với con. Sự lo lắng đó đôi lúc khiến Geum Myeong không khỏi khó chịu. Thế nhưng, chính sự lo lắng ấy đã cứu cô gái thoát khỏi nguy hiểm.

Và cũng là người mẹ ấy, bằng "linh cảm" của mình cũng đã cứu con gái hết lần này sang lần khác, điều mà chỉ có người mẹ mới có thể làm được. Chỉ cần con bị đau ở đâu, trái tim mẹ cũng như vỡ ra ngàn trăm mảnh vậy.

- Ba mẹ mình cũng mất chị gái vì chị ý bệnh và y tế những năm 80 không cứu được chị. Từ nhỏ đến lớn mẹ mình cứ nhắc nào thoa dầu chống lạnh, mang dép trong nhà, mặc áo ấm... lúc nào cũng thấy mẹ phiền quá. Giờ có con rồi mới hiểu, thoa dầu cho con, sợ con mặc lạnh, sợ con đói, nhiều cái sợ lắm. Đúng là có con rồi mới hiểu lòng cha mẹ.

- Xem tất cả đoạn cut không khóc nhưng xem đoạn này lại khóc nhớ lúc con 4 tuổi chơi với dì rồi bị mảnh kính rơi vào chân rách 1 đoạn khá dài và sâu. Con không khóc nhưng mẹ thì khóc nghẹn lúc đó hoảng không biết làm gì. Lúc con xảy ra chuyện, bản thân bị hoảng lắm, may mà con không sao.

- "Linh cảm" của mẹ là một điều gì đó. Kiểu như chỉ cần thấy con im im là biết ngay có chuyện, phải gọi con liên tục. Chỉ cần con không nghe máy điện thoại là lòng mình cũng như lửa đốt rồi. Mẹ là thế đó.

Linh cảm của mẹ là khả năng đặc biệt mà người mẹ có thể cảm nhận và nhận biết được những điều xảy ra với con mình, dù là về thể chất, tâm lý hay những mối nguy hiểm tiềm ẩn, mà không cần phải có bất kỳ dấu hiệu rõ ràng hay lý do cụ thể. Đây là một sự kết nối vô hình nhưng rất mạnh mẽ giữa mẹ và con, giúp mẹ hiểu được con mình một cách sâu sắc, đôi khi chỉ qua ánh mắt, hành động hay cảm xúc của con.

Linh cảm của mẹ không phải là điều có thể giải thích bằng lý trí, nhưng nó luôn chính xác trong những khoảnh khắc quan trọng. Mẹ có thể cảm nhận khi con đang gặp khó khăn, khi con cần sự giúp đỡ, hoặc khi con không ổn, dù ở một khoảng cách xa. Đây là một thứ tình cảm vô cùng đặc biệt, gần như là một "siêu năng lực" mà chỉ người mẹ mới có, giúp họ bảo vệ và chăm sóc con cái một cách tốt nhất.