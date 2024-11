Xem lại Sex And The City sau nhiều năm, tôi rút ra 2 điều để nuôi dạy con gái mình trở thành một đoá hoa kiêu hãnh!

Bài viết thể hiện quan điểm của một bà mẹ có 2 con gái sau khi xem bộ phim Sex And The City.

Gần đây, tôi đã xem lại 94 tập của bộ phim Sex And The City, và bị cuốn hút sâu sắc bởi bốn người phụ nữ độc lập, quyến rũ, xinh đẹp và tốt bụng trong phim. Họ thực sự là "hình mẫu tiên tiến" của phụ nữ hiện đại. Câu chuyện được kể từ góc nhìn của nữ chính Carrie, mô tả bốn phụ nữ độc thân với cuộc sống khác nhau, sống ở Manhattan hào nhoáng của New York, quyến rũ, tư tưởng cởi mở, có đời sống tình dục bình đẳng với đàn ông.

Dù có những cuộc cãi vã, nhưng họ luôn yêu thương và thấu hiểu nhau, sống cuộc sống độc thân phóng khoáng, cùng nhau tìm kiếm tình yêu đích thực. Họ không hư vinh, không phù phiếm, không lệ thuộc và không thoả hiệp, tự làm chủ cuộc sống và cuối cùng đạt được hạnh phúc riêng.

Nữ chính Carrie là một nhà văn viết chuyên mục về tình dục, cô đưa vào sách và bài viết tất cả những trải nghiệm trong cuộc sống và cảm xúc của ba người bạn, mọi cung bậc cảm xúc trong các mối quan hệ của mình. Cô nàng biết tự tạo ra hạnh phúc cho mình.

Nhân vật Miranda là một phụ nữ làm việc độc lập về tài chính, có tính cách sắc bén và thích ở nhà. Cô cũng là người dám giành lấy hạnh phúc cho bản thân.

Bộ phim Sex And The City

Còn Samantha như một nữ hoàng, lớn tuổi nhất trong nhóm, nhưng cũng là người lý trí nhất. Cô quyến rũ, hoang dã, xinh đẹp và luôn thu hút. Samantha biết nuông chiều bản thân, cô luôn được tự do và mặc bất cứ thứ gì mình muốn. Samantha cũng có quan điểm rõ ràng trong chuyện tình cảm: Yêu người khác nhưng vẫn phải yêu bản thân mình.

Trong khi đó, Charlotte như một nàng công chúa nhỏ, xuất thân từ gia đình giàu có, học trường danh giá, luôn mơ về tình yêu và hôn nhân hoàn mỹ. Dù trải qua một cuộc hôn nhân thất bại nhưng cô luôn kiên trì kiếm hạnh phúc và cuối cùng có một cuộc hôn nhân thứ hai mỹ mãn.

Trong cuộc sống thực, việc dạy con gái cũng tương tự

Đầu tiên, tôi nhận ra rằng, cha mẹ hãy "nuôi dưỡng" con gái giàu có, khuyến khích và đồng hành với con nhiều hơn:

Nuôi dưỡng "giàu có" không chỉ là cho con điều kiện vật chất tốt nhất mà còn là về tinh thần. Để con tự tin và độc lập từ nhỏ, cha mẹ phải đồng hành, vì không thiết bị điện tử nào có thể thay thế được tình yêu của cha mẹ. Sự yêu thương và hiện diện của cha mẹ sẽ cho con cảm giác an toàn, giúp con vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.

Bên cạnh đó, cha mẹ còn cần phải trau dồi khí chất cho con gái. Khí chất là điểm cộng vô hình của con người. Có người nói xinh đẹp thì có khí chất, thực ra không phải vậy, nó chủ yếu ám chỉ sự phản ánh của tu dưỡng nội tâm và quan điểm tinh thần. Khí chất có thể chia thành nhiều loại, như trang nghiêm và quý phái, tươi tắn và tinh tế, thanh lịch và tự tin, v.v.. Khí chất không phải là mốt chạy theo xu hướng mà là một loại "vẻ đẹp" không thể bị đánh bại bởi thời gian.

Khí chất có thể được trau dồi và cải thiện thông qua việc ăn mặc, xây dựng tính cách, giao tiếp với mọi người, đọc sách, thể thao, du lịch, năng khiếu, v.v.

Nếu con gái bạn học giỏi nhưng quần áo xộc xệch, luộm thuộm nơi công cộng thì cũng ảnh hưởng đến khí chất. Bố mẹ vì thế, ngay từ đầu phải là người định hướng để trẻ biết rằng trang phục nào phù hợp, trang phục nào không.

Thứ hai, phải xây dựng một bầu không khí gia đình hòa hợp:

Chỉ có một môi trường hòa hợp mới giúp bông hoa đẹp nở rộ. Quan hệ vợ chồng quan trọng hơn tất cả mối quan hệ khác, chỉ có cha mẹ yêu thương nhau mới có thể nuôi dạy một đứa con gái “biết yêu”.

Trong sự phát triển cuộc sống của mỗi người, không có giáo viên nào quan trọng hơn cha mẹ, gia sư tốt nhất là tình cảm vợ chồng. Một ngôi nhà ấm áp không chỉ nuôi dưỡng thế giới tinh thần của con gái, mà còn làm cho mọi người đều tự tin, lạc quan và yêu đời.

Trên thực tế, mỗi đứa trẻ có tình yêu, là bởi vì chúng được sống trong tình yêu. Từ nhỏ đã chứng kiến tình yêu của cha mẹ, đứa trẻ cũng có thể biết thế nào là tình yêu, học cách yêu thương, dùng năng lượng tích cực của riêng mình để lan tỏa đến tất cả mọi người xung quanh, đồng thời học cách xây dựng mối quan hệ với người khác!