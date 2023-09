Xe máy va chạm ô tô đưa đón học sinh, nam sinh lớp 8 tử vong

Ngày 21/9, lãnh đạo UBND xã Đắk Búk So (huyện Tuy Đức, Đắk Nông) xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến hai học sinh lớp 8 thương vong.

Trước đó, vào khoảng 12 giờ 15 phút ngày 21/9, em Trần Khánh H. (13 tuổi, trú xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức) điều khiển xe gắn máy BKS 48AK-005.49 chở em Nguyễn V.T. đến Trường Trung học Cơ sở Đắk Búk So.

Khi đang lưu thông trên đường ĐH85, theo hướng xã Quảng Trực về xã Đắk Búk So thì va chạm với ô tô đưa đón học sinh (loại 29 chỗ 48B-007.28) do tài xế Nguyễn Công Huy (55 tuổi, trú xã Đắk Búk So) điều khiển đang chạy cùng chiều.

Hiện trường vụ tai nạn

Vụ tai nạn khiến em H. bị thương nặng, người ngồi sau xe là Nguyễn V. T. tử vong.

Theo chính quyền địa phương, Hai em H. và T. đều là học sinh lớp 8C, Trường Trung học Cơ sở Đắk Búk So.

Chiếc xe gắn máy do em H. điều khiển

Sau khi nhận được thông tin, ngành Giáo dục huyện Tuy Đức, UBND xã Đắk Búk So đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân.

Công an huyện Tuy Đức cho biết, vụ việc đang được điều tra làm rõ.