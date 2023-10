Xe Lexus bị kê biên ở Nghệ An vẫn tung tăng trên phố Hà Nội: Tòa án nói gì?

Thông tin chiếc Lexus BKS 37A-862.26 của Nguyễn Thúy Quỳnh (trú tại TP Vinh, Nghệ An) đã bị cơ quan CSĐT Công an Nghệ An kê biên trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bỗng xuất hiện ở Hà Nội khiến dư luận xôn xao.

Trước đó, lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết, viện đã chuyển cáo trạng đề nghị truy tố vụ án này sang tòa án cách đây khoảng 2 tháng nên không nắm rõ thông tin xe ô tô BKS 37A - 862.26 xuất hiện ở Hà Nội.

Xe sang Lexus 37A - 862.26 xuất hiện ở Hà Nội. (Ảnh: VOV)

Còn đại diện Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết, theo hồ sơ, chiếc ô tô Lexus 37A - 862.26 không phải là tang vật của vụ án. Nguồn tiền để hình thành xe là từ nguồn vốn vay ngân hàng.

Sau khi cơ quan CSĐT Công an Nghệ An kê biên tài sản, chiếc xe được giao cho chồng của Nguyễn Thúy Quỳnh quản lý và sử dụng. Do vậy, việc nó xuất hiện ở Hà Nội trong thời gian qua không vi phạm pháp luật.

Nguyễn Thúy Quỳnh (SN 1993, trú tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An) bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An khởi tố ngày 17/6/2022 về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhưng cho tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ.

Công an đã kê biên một số tài sản liên quan đến vụ án như 3 thửa đất tại TP Vinh và 1 thửa đất tại huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh), 1 xe ôtô Lexus BKS 37A-862.26 do Nguyễn Thúy Quỳnh đứng tên, sở hữu.