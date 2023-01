Xe khách gây tai nạn khiến 21 người thương vong trên QL6 đã hết đăng kiểm

Cụ thể, theo dữ liệu từ cơ quan đăng kiểm, chiếc xe khách mang BKS 26F-001.34 trong vụ tai nạn trên QL6 đã hết hạn kiểm định từ ngày 14/1/2023. Phương tiện này sản xuất năm 2016, được đăng ký lần đầu vào ngày 15/1/2017; lần đăng kiểm gần nhất là vào ngày 15/7/2022.

Bên cạnh đó, tại thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc xe khách mang BKS 26F-001.34 không truyền dữ liệu giám sát hành trình về cục Đường bộ Việt Nam. Thời điểm cuối cùng xe có dữ liệu là lúc 05h11 ngày 16/01/2023.

Theo thông tin từ Công an huyện Mai Châu cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào hồi 2h20 ngày 18/1 tại Km130+500, Quốc lộ 6, thuộc địa phận xóm Suối Rút, xã Tòng Đậu, huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình.

Hiện trường vụ tai nạn

Thời điểm trên xe khách BKS 26F-001.34 của nhà xe Thanh Sang, do tài xế Nguyễn Đình Lực (42 tuổi, trú tại thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) điều khiển. Xe đang di chuyển hướng Hà Nội - Sơn La, đến vị trí trên mất phanh đâm vào tường, lốp lật nghiêng va chạm với 2 xe mô tô BKS 27Z1-318.15 do T.V.Q. (24 tuổi) điều khiển chở theo sau chị Q.T.O. (19 tuổi) và xe mô tô BKS 27Z1-256.26 do C.V.T. (20 tuổi) điều khiển chở theo sau là chị T.T.P. (20 tuổi). 4 người cùng trú tại xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên đi cùng chiều về quê ăn Tết.

Xe ô tô khách tiếp tục di chuyển về trước đến Km130+ 950m QL6 đâm va vào giàn phòng vệ lốp cao su bên phải cùng chiều, va tiếp vào xe mô tô BKS 27Z1- 228.32 đi cùng chiều do anh L.V.T. (21 tuổi) điều khiển chở theo sau anh L.V.K. (22 tuổi, cùng trú tại xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) và lật đổ nghiêng sang bên trái. Hậu quả, 3 người tử vong, 1 người gẫy xương sườn.

Trước đó, báo cáo nhanh của Văn phòng quản lý đường bộ cho biết, vụ tai nạn khiến 2 người tử vong, 19 người bị thương. Xe hư hỏng nặng, hỏng 24 m hộ lan, giao thông qua đoạn này ùn ứ.

Theo lời khai ban đầu của lái xe, do xe ô tô khách mất phanh dẫn đến mất kiểm soát. Cơ chức năng đã tiến hành test nhanh ma tuý và nồng độ cồn lái xe, kết quả âm tính.