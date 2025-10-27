Xe Honda Thái gãy đôi sau tai nạn nhưng người lái chỉ bị thương nhẹ nhờ thứ rất lạ: CSGT cũng dùng xe này

Chiều ngày 25/10, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra tại tỉnh Nakhon Si Thammarat, Thái Lan giữa một chiếc xe hai bánh và một chiếc xe bán tải.

Cụ thể, thông tin từ các nguồn tin cho biết đoàn vài chiếc xe phân khối lớn của nhiều thương hiệu đang di chuyển trên đường Asia Road đoạn qua huyện Thung Yai hướng về Băng Cốc thì xảy ra va chạm với một chiếc xe bán tải.

Tai nạn giữa xe hai bánh và xe bán tải vừa xảy ra tại Thái Lan.

Sau vụ tai nạn, một chiếc xe hiệu Honda bị gãy đôi, tách rời phần bánh trước với thân sau của xe. Đáng ngạc nhiên, người lái xe không gặp vấn đề gì quá nghiêm trọng, chỉ chấn thương nhẹ ở cánh tay.

Hiện tại, lực lượng chức năng nước bạn đang điều tra, làm rõ vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn tại Thái Lan.

Một số bình luận trên mạng xã hội về vụ việc đã bày tỏ sự ngạc nhiên về tình trạng của người đi xe máy. Nhiều bình luận cho rằng nếu va chạm mạnh đến độ chiếc xe bị gãy rời bánh trước, thì người lái thường sẽ gặp chấn thương nặng, nhưng trong trường hợp này, người lái không chỉ bị thương ở cánh tay.

Trên thực tế, việc này còn đến từ khả năng bảo vệ người lái của chiếc xe máy.

Dựa trên hình ảnh từ hiện trường, có thể xác định được đây là một chiếc Honda Gold Wing, còn gọi là Honda GL1800, thuộc thế hệ thứ 6 - thế hệ mới nhất.

Honda Gold Wing là mẫu xe hai bánh khủng nhất của hãng.

Honda Gold Wing là mẫu xe hai bánh "khủng" nhất của Honda, và định nghĩa "khủng" đúng với nhiều khía cạnh của mẫu xe này.

Xe sử dụng động cơ 6 xy-lanh dung tích 1.833 cc, cho công suất 124,7 mã lực và mô-men xoắn 170 Nm. Công suất này tương đương với một mẫu xe ô tô hạng B như Toyota Vios (1.5L 106 mã lực / 140 Nm), hay Honda City (1.5L 119 mã lực / 145 Nm).

Tuy nhiên, với trọng lượng gần 390 kg và chiều dài hơn 2,6 m, Gold Wing không có khả năng bứt tốc ấn tượng như các mẫu xe thuần thể thao chạy trong trường đua nhưng toát lên vẻ bề, hầm hố.

Honda Gold Wing có trọng lượng khô gần 400 kg.

Với Honda Gold Wing thế hệ mới, nhà sản xuất đã sử dụng khung xe bằng nhôm giúp giảm trọng lượng trong khi vẫn đảm bảo độ cứng vững, hỗ trợ ổn định khi di chuyển xa.

Với định vị là một mẫu xe chuyên di chuyển đường trường, Honda Gold Wing trang bị ba thùng chứa đồ có tổng dung tích hơn 120 lít. Ngoài ra, Gold Wing còn được trang bị nhiều tiện nghi hiện đại như hệ thống giải trí hỗ trợ kết nối với điện thoại, kính chắn gió điều chỉnh điện, ghế ngồi cực kỳ thoải mái...

Mẫu xe này được thiết kế để đi đường dài.

Một trong những điểm nhấn đặc biệt trên Honda Gold Wing là mẫu xe này trang bị... túi khí.

Hệ thống túi khí của Honda Gold Wing được xem là một trong những bước đột phá về an toàn trên mô tô. Honda chính thức lắp túi khí cho Gold Wing từ năm 2006, trở thành mẫu xe hai bánh thương mại đầu tiên có trang bị này.

Hệ thống này gồm mô đun túi khí đặt phía trước người lái, kết hợp với cụm cảm biến gia tốc và bộ điều khiển trung tâm để nhận biết va chạm. Chỉ trong vài phần trăm giây, túi khí có thể bung ra để đỡ người lái khi người lái bị dồn về phía trước.

Honda Gold Wing là mẫu xe hai bánh thương mại đầu tiên được trang bị túi khí bảo vệ người lái.

Trong một số ảnh hiện trường của vụ tai nạn vừa xảy ra tại Thái Lan, có thể thấy rằng túi khí của xe cũng đã nổ. Đây có thể là một trong những yếu tố quan trọng bảo toàn tính mạng cho người lái.

Honda Gold Wing được lực lượng cảnh sát Việt Nam sử dụng làm xe đặc chủng. Ảnh: Báo Tiền Phong

Tại Việt Nam, Honda Gold Wing có giá khoảng 1,2 tỷ đồng với hai màu Đỏ-Đen và Bạc-Đen. Lực lượng cảnh sát của Việt Nam cũng đang sử dụng mẫu xe này. Honda Gold Wing phục vụ nhiều nhiệm vụ cùng với cảnh sát giao thông, trong đó có vai trò xe mở đường/dẫn đoàn, hay xe bảo vệ.

Không chỉ Honda Gold Wing, lực lượng cảnh sát của Việt Nam cũng đang sử dụng nhiều mẫu xe phân khối lớn khác "khủng" khác, trong đó có Yamaha FJR-1300P (phiên bản dành riêng cho lực lượng chức năng), hay BMW R 1250 GS. Song song, nhiều mẫu xe phân khối lớn hạng trung khác như Honda CB500X hoặc NX500 cũng được sử dụng làm xe tuần tra.