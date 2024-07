Xe đầu kéo gây tai nạn liên hoàn ở Quảng Bình, tài xế tử vong

Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên Quốc lộ 12A khiến tài xế tử vong

Tối 11-7, Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình vẫn đang tiến hành điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên Quốc lộ 12A đoạn qua khu vực Bãi Dinh, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, khiến 1 người tử vong.

Trưa cùng ngày, chiếc xe đầu kéo mang biển kiểm soát Lào: 2110 kéo theo rơ-moóc BKS 2135, do tài xế Trần Viết Thắng (ở xã Hương Hóa, huyện Tuyên Hóa) điều khiển, lưu thông trên Quốc lộ 12A hướng từ Cửa khẩu quốc tế Cha Lo về ngã ba Khe Ve. Khi đến khu vực dốc Bãi Dinh thì bất ngờ mất lái, tự gây tai nạn và lao vào chiếc xe máy chuyên dùng (xe lu) do anh Hoàng Anh Tuấn (ở xã Quảng Thanh, huyện Quảng Trạch) điều khiển đang thi công đường.

Chưa dừng lại, xe đầu kéo này còn lao vào một chiếc xe đầu kéo khác BKS Lào: 2952 đang di chuyển cùng chiều, gây tai nạn liên hoàn trên Quốc lộ 12A.

Hậu quả, phần đầu chiếc xe đầu kéo bị bẹp rúm, tài xế Trần Viết Thắng tử vong tại hiện trường. Chiếc xe lu và xe đầu kéo còn lại cũng bị hư hỏng.

Nhận được tin báo, lực lượng Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình và Công an huyện Minh Hóa đã có mặt kịp thời để xử lý hiện trường, điều tiết giao thông và tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo nhiều người nhận định, có thể do chiếc xe đầu kéo nghi bị mất phanh, tài xế không thể xử lý trong tình huống khẩn cấp nên mới xảy ra vụ tai nạn thương tâm nói trên.

CSGT Công an tỉnh Quảng Bình khuyến cáo do địa hình đường từ ngã ba Khe Ve lên Cửa khẩu Cha Lo đèo dốc, hiểm trở nên người dân và các phương tiện lưu thông trên tuyến đường này cần chú ý giữ tốc độ và tuân thủ quy định an toàn giao thông để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra.