Xe bus lao khỏi đường cao tốc ở Mexico, ít nhất 11 người tử vong

Xe bus đang trên đường đến một công viên nước vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn thương tâm. Nhà chức trách địa phương cho biết xe bus lao khỏi đường cao tốc và bị lật gần thị trấn Amatlan de Canas. Vụ tai nạn xe bus kinh hoàng vào cuối tuần qua đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 11 người - 6 nạn nhân tử vong tại hiện trường, trong khi 5 người còn lại thiệt mạng tại bệnh viện.

32 người khác bị thương. Những hành khách bị thương - một số người trong tình trạng nghiêm trọng - đều được đưa đến các bệnh viện gần đó để điều trị.

Theo chính quyền địa phương, các hành khách đang trên đường đến trung tâm giải trí ở bang Nayarit, sau khi rời bang Jalisco vào đầu ngày. Có ít nhất 41 người trên xe bus vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn.

Các đội cứu hộ từ hai bang Nayarit và Jalisco đã nhanh chóng đến hiện trường vụ xe bus lao khỏi đường cao tốc, cùng với Hội Chữ thập đỏ, các quan chức bảo vệ dân sự, cảnh sát địa phương và tiểu bang, Vệ binh Quốc gia và Bộ Quốc phòng Mexico. Con đường đã bị phong tỏa để phục vụ công tác cứu hộ.

Một cuộc điều tra đã được tiến hành để làm rõ nguyên nhân vụ lật xe bus.

Báo cáo sơ bộ cho thấy xe di chuyển với tốc độ cao, điều kiện đường sá kém và tài xế lái xe trong lúc mệt mỏi là những yếu tố có thể dẫn đến tai nạn.

Trong những bức ảnh được chính quyền bang Nayarit chia sẻ, chiếc xe bus có thể được nhìn thấy nằm nghiêng và phủ đầy bùn. Thống đốc bang Pablo Lemus đã xác nhận rằng bang Nayarit sẽ chi trả chi phí y tế và mai táng cho các nạn nhân. Ông Lemus đã bày tỏ sự đau buồn và gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân.

Tai nạn giao thông diễn ra rất phổ biến ở Mexico và khu vực Mỹ Latinh, thường do lái xe phớt lờ các quy định giao thông và tiêu chuẩn an toàn đường bộ.

Vụ xe bus lao khỏi đường cao tốc và bị lật xảy ra chỉ vài ngày sau khi ít nhất 3 người thiệt mạng và 22 người khác bị thương trong một vụ tai nạn xe bus trên một đường cao tốc lớn ở miền Tây Thổ Nhĩ Kỳ. Cụ thể, một chiếc xe bus chở khách bị mất lái, đâm vào rào chắn và bị lật nghiêng. Theo các báo cáo địa phương, hành khách trên xe hoảng loạn và sợ hãi khi chiếc xe lớn bị lật. Ba người đã được xác nhận tử vong tại hiện trường. Cảnh sát vẫn chưa công bố nguyên nhân vụ tai nạn.



