Xác minh tài xế xe ôm công nghệ bị hành hung giữa trời mưa ở Hà Nội

Giữa lúc trời đang mưa lớn, một người đàn ông và một tài xế xe ôm công nghệ đã xảy ra ẩu đả trên đường phố Hà Nội. Sự việc đang được Công an phường Kiến Hưng (TP Hà Nội) điều tra, xác minh.

Hình ảnh tài xế xe ôm ở Hà Nội bị hành hung dưới mưa. (Ảnh cắt từ clip)

Sự việc xảy ra vào khoảng 10h sáng 3/7 tại khu vực gần cầu Kiến Hưng. Nam thanh niên được cho là tài xế xe ôm công nghệ bị 1 người đàn ông trung tuổi liên tiếp tấn công vào vùng đầu.

Theo người ghi hình lại sự việc, khoảng 10h cùng ngày, khi anh điều khiển ô tô lưu thông trên phố Phúc La (hướng từ Kiến Hưng đi Khu đô thị Xa La; phường Kiến Hưng, Hà Nội) đến gần trước cửa 1 gara ô tô thì phát hiện sự việc.

Thời điểm đó, một người đàn ông trung tuổi (mặc áo mưa màu tím than) vít cổ rồi đấm vào mặt nam thanh niên đi xe máy biển số 88L1 - 645.xx. Khi nạn nhân dùng tay và mũ bảo hiểm để che chắn, người đàn ông tiếp tục la hét, lột bỏ mũ bảo hiểm của nam tài xế và hành hung.

Người đăng tải clip cho biết, do trời mưa to và đang điều khiển ô tô nên anh không thể trực tiếp xuống xe can ngăn. Anh đã bấm còi liên tục để người đàn ông dừng hành vi hành hung.

Đại diện Công an phường Kiến Hưng (Hà Nội) cho hay, đơn vị đã cử cán bộ, chiến sĩ ra hiện trường để kiểm tra và xác minh sự việc.

Đến nay, cơ quan công an đã xác định được biển số xe liên quan và đang truy tìm danh tính chủ phương tiện.

Sau khi đoạn clip được đăng tải, nhiều người đã bày tỏ sự bất bình với hành động hành hung người khác của người đàn ông trung tuổi.

Nhiều người cũng bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng cần sớm xác minh để mời những người liên quan lên xử lý, nếu vi phạm phải xử lý thật nghiêm nhằm tạo sự răn đe, góp phần xây dựng văn hóa giao thông văn minh.